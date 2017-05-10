Индийские корабли зашли в Хайфу



INS Mumbai и INS Trishul в Хайфе, 10 мая 2017

Источник: Indian Aerospace Defence News - IADN INS Mumbai и INS Trishul в Хайфе, 10 мая 2017Источник: Indian Aerospace Defence News - IADN

Западное командование ВМС Индии направило два боевых корабля INS Mumbai и INS Trishul на оперативное развертывание в Средиземном море, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (10 мая).

В данное время корабли зашли с дружеским визитом в израильский порт Хайфа.

Фрегат INS Trishul является вторым кораблем класса Talwar (проект на базе российского фрегата пр. 1135) и после постройки в России прибыл в порт Мумбаи 23 сентября 2003 года. Водоизмещение 4035 т, длина 124,8 м, силовая установка два крейсерских ГТУ DS-71 и два дополнительных DT-59. Вооружение ЗРК "Штиль" (24 ракеты), 8 ЗРК "Игла-1" (SA-16), 2 ЗРПК "Каштан", 8 ПКР Klub (УВП), пушки, торпедные аппараты, вертолет.

Эсминец INS Mumbai является третьим кораблем класса Delhi, построен на верфи компании Mazagon Dock Limited в Мумбаи, передан в состав индийского флота в 2001 году. Водоизмещение корабля 6200 т, длина 163 м, силовая установка - два ГТД общей мощностью 54 тыс л.с., два дизеля, мощность двух валов 10 тыс л.с. Вооружение 16 ПКР SS-N-25 (4 на 4 наклонных ПУ), две ПУ ЗРК малой дальности SA-N-7, пушки, торпедные аппараты, два вертолета.