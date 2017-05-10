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"Мичиган" подошел. Северная Корея выглядит испуганной

11.05.2017 Военный паритет 529 0
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ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727)
ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727) в порту Пусан, Южная Корея, 25 апреля 2017
Источник: kitsapsun.com

Власти Северной Кореи бурно отреагировали на прибытие 25 апреля в южнокорейский порт Пусан американской ударной АПЛ Michigan, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensetech.org (9 мая).

"В тот момент, когда "Мичиган" попытается даже сдвинуться с пирса, он (АПЛ) обречен стать жалким подводным обломком, который уже не сможет всплыть на поверхность", пишет северокорейский пропагандистский веб-сайт Uriminzokkiri.

Субмарина является частью целевой группы во главе с авианосцем Carl Vinson и прибыла для демонстрации военной мощи против режима Ким Чен Ына. Северокорейская пропаганда также разразилась шквалом угроз в адрес авианосца.

"Мичиган" был введен в состав ВМС США в 1982 году как ПЛАРБ, способная стрелять 24 БРПЛ типа Trident с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения. В 1994 году ВМС решили, что после окончания холодной войны для ядерного сдерживания нужны только 14 из 18 ПЛАРБ типа Ohio. Четыре лодки - Michigan, Ohio, Florida и Georgia - были преобразованы в носители крылатых ракет Тomahawk с 1000-фунтовой боеголовкой.

Переоборудование "Мичигана" началось в 2004 году, передача флоту в новом качестве состоялась в 2006 году. Субмарина оснащена до 154 КР "Томагавк (22 ПУ с трубами однократного использования на 7 ракет), также за рубкой лодки смонтирована специальная самодвижущаяся капсула (подводный обитаемый аппарат) для размещения до 60 солдат сил специального назначения "Морские котики" (Navy SEAL) для выполнения тайных операций на побережье противника.
10.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Nimitz
Ohio
Trident
Авианосец
Ядерный щит

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