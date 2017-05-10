"Мичиган" подошел. Северная Корея выглядит испуганной



ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727) в порту Пусан, Южная Корея, 25 апреля 2017

Источник: kitsapsun.com ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727) в порту Пусан, Южная Корея, 25 апреля 2017Источник: kitsapsun.com

Власти Северной Кореи бурно отреагировали на прибытие 25 апреля в южнокорейский порт Пусан американской ударной АПЛ Michigan, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensetech.org (9 мая).

"В тот момент, когда "Мичиган" попытается даже сдвинуться с пирса, он (АПЛ) обречен стать жалким подводным обломком, который уже не сможет всплыть на поверхность", пишет северокорейский пропагандистский веб-сайт Uriminzokkiri.

Субмарина является частью целевой группы во главе с авианосцем Carl Vinson и прибыла для демонстрации военной мощи против режима Ким Чен Ына. Северокорейская пропаганда также разразилась шквалом угроз в адрес авианосца.

"Мичиган" был введен в состав ВМС США в 1982 году как ПЛАРБ, способная стрелять 24 БРПЛ типа Trident с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения. В 1994 году ВМС решили, что после окончания холодной войны для ядерного сдерживания нужны только 14 из 18 ПЛАРБ типа Ohio. Четыре лодки - Michigan, Ohio, Florida и Georgia - были преобразованы в носители крылатых ракет Тomahawk с 1000-фунтовой боеголовкой.

Переоборудование "Мичигана" началось в 2004 году, передача флоту в новом качестве состоялась в 2006 году. Субмарина оснащена до 154 КР "Томагавк (22 ПУ с трубами однократного использования на 7 ракет), также за рубкой лодки смонтирована специальная самодвижущаяся капсула (подводный обитаемый аппарат) для размещения до 60 солдат сил специального назначения "Морские котики" (Navy SEAL) для выполнения тайных операций на побережье противника.