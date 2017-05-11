F-15 и F-22 связали в единую сеть
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Истребитель F-15 с контейнером Talon HATE
Источник: фото flickr.com
ВВС США успешно объединили в одну сеть истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle в рамках программы Talon HATE, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на theregister.co.uk (9 мая).
F-22 имел некоторые сетевые возможности, но взаимодействовать с F-15 он не мог в силу отсутствия на самолете, созданном в 1972 году, соответствующего оборудования. Предполагается, что оба типа истребителей будут летать еще несколько десятилетий.
По программе Talon HATE в истребитель F-15 добавлены новые датчики плюс программное обеспечение, способное передавать данные с этих устройств разным платформам, в том числе в наземные командные центры. Новый комплект находится в подвесном контейнере, также имеющего обозначение Talon HATE.
Данные с этого контейнера передаются по линиям Link 16, Common Data Link и спутниковой Wideband Global SATCOM. Высокозащищенная линия обмена тактической информацией Link 16 является стандартным протоколом порта связи НАТО, скорость которой в полете может достигать 31,6, 57,6 и 115,2 килобит в секунду. Общая линия связи Common Data Link имеет скорость передачи данных 274 Мбит/сек. Широкополосная система SATCOM обладает быстродействием 2,4 Гбит/сек. На испытаниях F-15 продемонстрировал успешное использование всех трех проколов связи.
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10.05.2017
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