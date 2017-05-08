Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Президент Южной Кореи пообещал пересмотреть вопрос размещения THAAD

11.05.2017 РБК 250 0
0
Понравилась новость?
 +5
Демонстрация
21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.
Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует пересмотреть вопрос размещения в республике американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом политик сообщил в ходе своей инаугурационной речи, передает ABC News.


Как уточнил Мун Чжэ Ин, такие действия, по его мнению, Сеул должен предпринять для того, чтобы «лучше справляться с угрозами Северной Кореи».


В случае отказа от пересмотра договора с США «преимущества» THAAD, по словам нового главы Южной Кореи, «будут ограничены» из-за ухудшения отношений Сеула с Пекином, чью помощь Южная Корея и Соединенные Штаты Америки пытаются привлечь к оказанию давления на Пхеньян.


Ранее, как напоминает издание, Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, выразил обеспокоенность тем, что размещенная на территории Республики Корея система THAAD может быть использована для «проникновения» в Китай и мониторинга китайских полетов и запусков ракет.


В ходе своей речи, как пишет Yonhap, Мун Чжэ Ин также заявил, что для решения спорных вопросов он может посетить Северную Корею, Китай и Японию. «Я готов полететь прямо в Вашингтон», — подчеркнул политик, добавив, что поедет и «в Пекин, и Токио», и «при подходящих условиях в Пхеньян».


В должность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступил 10 мая. За него, по данным местного ЦИКа, проголосовали 13,4 млн граждан.
08.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
THAAD

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.05 22:44
  • 37
"Черные дыры" и красные линии
  • 11.05 22:36
  • 7
В России начнут производить легкие гражданские вертолеты
  • 11.05 22:33
  • 15
Новый китайский авианосец предложили назвать "Пипи ся"
  • 11.05 22:31
  • 2
Технология сверхстабильной оптической памяти разработана в интересах Минобороны России
  • 11.05 22:30
  • 1
Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа в Бурятии пройдут переобучение на новый ЗРК "Бук-М2"
  • 11.05 22:28
  • 5
Передвижные радиостанции спутниковой связи обеспечат стабильное управление войсками в экстремальных погодных условиях
  • 11.05 22:25
  • 13
Россия начинает разработку двигателей нового поколения
  • 11.05 22:08
  • 28
Армагеддон в пользу третьих лиц
  • 11.05 20:21
  • 788
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.05 20:14
  • 1
Су-35 против невидимки F-35
  • 11.05 19:52
  • 15
Скоро в небо
  • 11.05 15:15
  • 1
Фокс-ньюс: "Россия направила в Сирию более 20 гаубиц"
  • 11.05 15:12
  • 3
Командир группы Сил спецопераций ВС РФ получил звание Героя России за операцию в Сирии
  • 11.05 15:08
  • 1
МиГ-29. Достоинства и недостатки
  • 11.05 13:53
  • 2
Беспросветное будущее жителей стран Балтии
другие обсуждаемые темы