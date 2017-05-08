Президент Южной Кореи пообещал пересмотреть вопрос размещения THAAD



21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.

Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS 21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует пересмотреть вопрос размещения в республике американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом политик сообщил в ходе своей инаугурационной речи, передает ABC News.

Как уточнил Мун Чжэ Ин, такие действия, по его мнению, Сеул должен предпринять для того, чтобы «лучше справляться с угрозами Северной Кореи».

В случае отказа от пересмотра договора с США «преимущества» THAAD, по словам нового главы Южной Кореи, «будут ограничены» из-за ухудшения отношений Сеула с Пекином, чью помощь Южная Корея и Соединенные Штаты Америки пытаются привлечь к оказанию давления на Пхеньян.

Ранее, как напоминает издание, Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, выразил обеспокоенность тем, что размещенная на территории Республики Корея система THAAD может быть использована для «проникновения» в Китай и мониторинга китайских полетов и запусков ракет.

В ходе своей речи, как пишет Yonhap, Мун Чжэ Ин также заявил, что для решения спорных вопросов он может посетить Северную Корею, Китай и Японию. «Я готов полететь прямо в Вашингтон», — подчеркнул политик, добавив, что поедет и «в Пекин, и Токио», и «при подходящих условиях в Пхеньян».

В должность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступил 10 мая. За него, по данным местного ЦИКа, проголосовали 13,4 млн граждан.