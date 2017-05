Армагеддон в пользу третьих лиц

Вход боеголовок в атмосферу над атоллом Кваджалейн, после их запуска на борту ракеты MX приблизительно 30-ю минутами ранее с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, октябрь 1985. МО США. MX re-entry vehicles over Kwajalein, following their launch aboard an MX missile some 30 minutes earlier from Vandenberg Air Force Base in California, October 1985. Credit: USA Department of Defense.Источник: http://www.brookings.edu/