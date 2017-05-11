Армагеддон в пользу третьих лиц
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Вход боеголовок в атмосферу над атоллом Кваджалейн, после их запуска на борту ракеты MX приблизительно 30-ю минутами ранее с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, октябрь 1985. МО США. MX re-entry vehicles over Kwajalein, following their launch aboard an MX missile some 30 minutes earlier from Vandenberg Air Force Base in California, October 1985. Credit: USA Department of Defense.
Источник: http://www.brookings.edu/
"Миротворцы" довели дело до ядерной войны
Для России варианты ядерного конфликта могут быть плохими и наихудшими, для США все сценарии фатальны. В любом случае в лидеры выйдут другие страны. Глобальной и американской элитам пора бы задуматься, стоит ли освобождать свое место под солнцем для чужих.
Британский министр обороны заявил, что страна может пойти на применение СЯО (другого в распоряжении Лондона нет) "в экстренных случаях", даже если не будет угрозы собственно территории государства. Столь размытая формулировка позволяет нажать "красную кнопку" в любой кризисной ситуации. Президент США пообещал применить атомное оружие против КНДР в случае продолжения этой страной своей ядерной программы.
Фактически лидеры ведущих стран Запада констатировали переход к качественно новому этапу экспансии: потерпев неудачу в попытках восстановить гегемонию с использованием "грубой" (применение американской армии Клинтоном и Бушем вопреки всем нормам международного права) и "мягкой" сил ("арабская весна" Обамы и последующие события в регионе БСВ), они объявляют о решимости переделить мир в свою пользу. И готовы выложить последний козырь.
Экс-президент США Обама обеспечил модернизацию американского ядерного щита для успешного контрсилового ("обезоруживающего") и "обезглавливающего" удара по России и Китаю. Это стало достижимым после обновления американских ядерных блоков для БРПЛ "Трайдент". Их возможности точечного поражения особо защищенных объектов качественно повысились. Это делает реальным превентивное уничтожение основной части российского ядерного потенциала.
Суть модернизации в оснащении боевых блоков W76-1/Mk4 баллистических ракет морского базирования "Трайдент" II D5 новыми взрывателями МС4700 – блоками индивидуального наведения, имеющими тротиловый эквивалент около 100 килотонн. Одна боевая часть ракеты может снаряжаться десятью такими блоками. МС4700 позволяет компенсировать перелет относительно цели путем более раннего подрыва над точкой удара. Оценка величины промаха ведется на высоте 60-80 км на основе сопоставления реального положения боеголовки и ее траектории с назначенным местом. На основе этого вносятся коррективы. По расчетам американских специалистов, это позволит повысить вероятность поражения российских шахтных ПУ до 0,86-0,99, из чего делается вывод: США получили возможность уничтожить все российские шахтные установки с расходом 272 таких блоков из имеющихся в наличии 506. При этом остаются еще 384 блока по 455 килотонн, в дальнейшем они могут использоваться для поражения заглубленных в скалы стратегических объектов или разрушения российских городов. Отмечая имеющиеся у нас проблемы с системой ПРН (противоракетного наблюдения), не обеспечивающей после распада СССР необходимую глубину и надежность контроля ракетных пусков на всех стратегически опасных направлениях, американцы констатируют, что сложилась ситуация, позволяющая США превентивным ядерным ударом уничтожить подавляющую часть потенциала СЯС РФ.
Следует учесть и принятые на вооружение тактической авиации США и НАТО ядерные бомбы B61-12, обладающие высокой точностью поражения. По оценкам специалистов, вероятное отклонение от точки прицеливания не должно превышать показателей, характерных для систем обычного ВТО. Оборудованием для применения этих бомб дополнительно оснащены истребители F-16 и Tornado ВВС пяти натовских стран: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции. Такое же устанавливается на все поступающие на вооружение истребители F-35.
Для ударов по площадям точность не нужна, значит, и тактическая авиация готовится участвовать в контрсиловом и "обезглавливающем" ударе. А с прибалтийских и норвежских аэродромов фронтовая авиация НАТО способна достать высокозащищенные объекты российских СЯС на значительной площади европейской части страны, в том числе и базы наших подлодок с МБР.
Следует учесть, что под видом ПРО у границ РФ размещаются УВП Mk-41, которые позволяют использовать КР "Томагавк" в ядерном оснащении. С дальностью полета более 3000 км ракеты могут с высокой точностью поражать высокозащищенные цели на всей европейской России. Но дело не только в этих УВП. Общая емкость морских носителей "Томагавков" с ЯБ в ВМС США превысила несколько тысяч. Так что нанести ядерные удары высокой точности, образно говоря, от Калининграда до Владивостока американцы смогут. И надо помнить, что в радиолокационном поле системы ПВО РФ на малых и предельно малых высотах имеются бреши, особенно на северном стратегическом направлении (спасибо "реформаторам" 90-х и 2000-х). 15-ю самолетами ДРЛОиУ А-50 их не прикрыть.
Всего лишь «ядерная осень»
Сегодня США располагают 1367 боеголовками на стратегических носителях. А общий ядерный арсенал страны оценивается примерно в 5000 боеголовок. Даже полное его применение не приведет к "ядерной" зиме. Это признают и иностранные специалисты. В своих оценках они указывают, что поражение территории России 1200-1400 ядерными блоками вызовет лишь локальное понижение средней температуры на 1-2 градуса. То есть признается достижение победы в войне, а значит, и допустимость ее развязывания и ведения в условиях, когда иные виды оружия не дали результата.
Как тут не вспомнить "миротворцев", добивавшихся глубоких сокращений ядерных потенциалов РФ и США. Именно они создали возможность для начала ядерной войны, с их подачи она обрела политический и военно-стратегический смысл. Ранее, когда потенциалы сторон по суммарной мощности ЯБЧ превышали нынешние в 20-30 раз, устраивать Армагеддон не имело смысла. Сегодня же атомный удар по мирным городам может стать реальностью. Иначе, как преступлением против человечества, деятельность "миротворцев" назвать нельзя. По глупости или злому умыслу они это делали, значения не имеет.
Надо помнить и о наличии у Соединенных Штатов огромного арсенала ВТО стратегической дальности в обычном оснащении. КРМБ на вооружении ВМС США, имея дальность стрельбы до 1600 км (по другим данным до 2400 км), обеспечивают поражение цели БЧ 340-450 кг при КВО 5-10 метров. Эти ракеты американцы могут применять со всех современных кораблей и субмарин. Носители КР способны выпустить в одном ударе до 4200 ракет. Этого, по оценкам американских военных специалистов, достаточно, чтобы за 6 часов лишить способности сопротивляться крупное государство, нанеся ему неприемлемые потери в экономике. Если же речь идет о поражении российского ядерного потенциала, такой удар, надо полагать, способен почти полностью уничтожить наземную компоненту российской системы противоракетного наблюдения (ПРН), снести значительную часть сетей связи СЯС, особенно обеспечивающих доведение сигналов боевого управления на РПКСН, разрушить три авиабазы стратегической авиации с уничтожением большей части самолетов.
Замах "Томагавками"
Констатируем: решившись на контрсиловой превентивный удар с применением ВТО большой дальности, упомянутых 272 боеголовок 100-килотонного калибра с ракетных ПЛ, 200-300 ЯБЧ с самолетов стратегической и тактической авиации, а также ядерными КР "Томагавк" с морских носителей, США сегодня вполне могут рассчитывать на успех.
Вероятный сценарий:
1. В угрожаемый период натовцы будут контролировать акватории вероятного патрулирования РПКСН РФ группировками противолодочных сил с единственной целью – уничтожить наших стратегов в момент начала боевых действий. Одновременно там же появятся надводные корабли ВМС США с ракетами ПРО, если предполагается, что война начнется именно с нанесения массированных ударов по ядерным силам России.
2. После непродолжительных боев с применением обычных вооружений по российским шахтным ПУ, РПКСН в базах, узлам связи с МСЯС, аэродромам стратегической авиации, арсеналам ЯО, РЛС загоризонтного наблюдения системы ПРН, повседневным (незащищенным) КП и ПУ, включенным в систему управления СЯС РФ, будет нанесен удар 2000-2500 КР "Томагавк" в неядерном оснащении. Обстрел может длиться от 2-3 до 5-6 часов.
3. После попытки переговоров о капитуляции по России будет нанесен массированный ядерный "обезоруживающий" и "обезглавливающий" удар 150-200 блоками W76-1/Mk4 БРПЛ "Трайдент" II D5 и до 100 ядерных КР "Томагавк", которые должны будут уничтожить оставшийся стратегический потенциал РФ и систему управления им. Одновременно или с некоторой задержкой массированной атаке подвергнутся основные группировки ВС РФ, промышленные и административно-политические центры – для окончательного уничтожения нашей страны как геополитического субъекта. Всего на этот первый удар может быть израсходовано до 80% американского ядерного потенциала. Его общая продолжительность составит до двух часов.
4. После выявления результатов будут наноситься сосредоточенные, групповые и одиночные ядерные удары по сохранившим боеспособность элементам СЯС и СОН ВС РФ с одновременным уничтожением уцелевших РПКСН противолодочными силами.
Естественный вопрос: способны ли наши СЯС обеспечить ядерное сдерживание и не допустить неприемлемых потерь? Ведущие российские военные эксперты и Минобороны отвечают: да. Разберемся.
Что в ядерных закромах
Россия располагает примерно 1800 ядерными боеголовками на 508 стратегических носителях, а также 2000 единиц тактического ЯО. РВСН на начало 2017 года имели около 300 ПУ МБР, в том числе 46 тяжелых Р-36М2 "Воевода", около 30 МБР УР-100Н УТТХ, 72 ПГРК РТ-2ПМ "Тополь", 60 РТ-2ПМ2 "Тополь-М" (шахтного базирования), 78 ПГРК РС-24 "Ярс" и еще 18 таких ракет шахтного базирования. Всего на МБР РВСН может располагаться до 1000 боевых блоков, из которых до 400 относятся к среднему классу (500-750 кт), остальные – к малому (в пределах 100-150 кт). ВМФ РФ располагает 10 боеспособными РПКСН. В их числе 5 – пр. 667БРДМ с БРПЛ Р-29РМУ2"Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер" (80 ПУ), 2 – проекта 667БДР с БРПЛ Р-29Р (32 ПУ), 3 – проекта 955 с БРПЛ Р-30 "Булава" (48 ПУ). Всего на подводных стратегах может размещаться до 700 ядерных боевых блоков преимущественно малого калибра – до 100 кт.
Стратегическая авиация России располагает 32 боеспособными бомбардировщиками Ту-95МС (каждый может нести 6 ядерных КР Х-555) и 14 Ту-160 (12 Х-555). В тактическом арсенале – до 500 ЗУР с ЯБЧ, до 500 КР и УР класса "воздух-поверхность" (по преимуществу относительно старые ракеты ДА с дальностью стрельбы в пределах 300-400 км) и около 500 ядерных боеголовок ВМФ, в том числе для ПКР БД в ядерном оснащении и КРМБ "Гранат". Остальное – боеголовки тактических ракет РВиА СВ, а также ядерных бомб.
ПУ МБР РВСН расположены в 11 позиционных районах трех ракетных армий, РПКСН располагают 5-ю ВМБ СФ и ТОФ, а стратегическая авиация базируется на трех аэродромах. Всего – 19 районов и объектов базирования наших СЯС. Немного, и с началом боевых действий они станут первоочередными объектами удара. Однако в момент начала угрожаемого периода ПГРК РВСН и большая часть РПКСН будут рассредоточены в районы боевого предназначения. Сложнее со стратегической авиацией – для нее нужны аэродромы первого класса с большой ВПП и необходимой инфраструктурой. Таких в России мало, все они окажутся целями первых ударов.
Сеть КП, откуда можно вести управление СЯС, достаточно развита, имеет хорошую фортификационную и конструктивную защиту. Кроме того есть система "Периметр", которая позволяет нанести ответный ядерный удар по агрессору даже при полном уничтожении управления СЯС. Так что в этом отношении у нас, можно считать, все в порядке – спасибо СССР. Но есть проблемы с доведением информации до РПКСН в районах боевого предназначения. Узлов связи всего несколько, и они весьма уязвимы даже для обычного оружия, особенно их антенные поля. И систему ПРН нельзя признать обладающей хорошей боевой устойчивостью – РЛС загоризонтного наблюдения весьма уязвимы даже для неядерного ВТО.
Не стоит думать, что эти проблемы только у России. У США ситуация даже хуже – у них нет системы "Периметр".
Ваше слово, товарищ «Периметр»
Насколько реализуемы возможности имеющихся арсеналов? Рассмотрим варианты развития ситуации.
Первый – наиболее благоприятный для нас: после выявления подготовки США к атомному нападению на Россию нанесение упреждающего ядерного удара по Соединенным Штатам и их союзникам для уничтожения их СЯС и экономического потенциала. В этом случае до объектов поражения дойдут почти все боевые блоки, и США прекратят свое существование. Удар 800-900 ББ (остальные уйдут по объектам военной инфраструктуры) по зонам наиболее плотного заселения вызовет огромные жертвы – до 30-40 миллионов человек непосредственно после удара и примерно вдвое больше в течение полугода-года. При этом США, располагая развитой системой ПРН, вполне смогут нанести ответно-встречный ядерный удар большей частью своего арсенала. Однако такое развитие событий следует признать скорее невероятным. Во-первых, своевременно, объективно и достоверно вскрыть подготовку именно к ядерному нападению со стороны США будет весьма сложно, если вообще возможно. Всегда будут оставаться сомнение и желание разрешить кризис переговорами, в крайнем случае, обойтись неядерными силами. Во-вторых, угроза ответно-встречного или даже ответного ядерного удара (у США основной ядерный потенциал размещен на ПЛАРБ, пока неуязвимых для нашего флота, поэтому ответный удар будет лишь на 40-45 процентов слабее превентивного) нанесет России чудовищный ущерб, особенно в людях. В-третьих, чтобы решиться на такую акцию, пусть и объективно необходимую, лидеру и его команде надо иметь соответствующую психологическую готовность. В-четвертых, и это главное, наша элита связана с Западом духовно и материально – там капиталы, недвижимость, иные активы, детки, родня. Бить по ним ядерным оружием? Наконец нельзя забывать, что "пятая колонна" Запада до сих пор чрезвычайно влиятельна в нашем политическом руководстве. Так что будут пытаться максимально оттягивать принятие рокового решения даже при очевидной необходимости.
Второй вариант: упреждающий ядерный удар осуществляется при уничтожении противником наших ССС (стратегических сил сдерживания) обычным оружием. Предполагается, что российское руководство приняло решение о том, что с момента поражения хотя бы нескольких элементов наших ССС, в частности – одного РПКСН или ПУ МБР, аэродрома стратегической авиации, Россия наносит противнику массированный ядерный удара всеми СЯС. Это также достаточно благоприятный вариант для нашей страны. Противником будет нейтрализована лишь малая часть нашего ядерного потенциала – не более 10-12 процентов. Последствия такого удара для США будут столь же катастрофичны, как и в первом варианте. Однако остается угроза неизбежного ответного или ответно-встречного удара. Никуда не исчезает и "элитный" фактор. Сценарий можно признать возможным, но маловероятным.
Третий вариант: нанесение ответно-встречного ядерного удара. В нем может быть использовано, по различным оценкам, от 40-50 до 70-75 процентов российского ядерного потенциала. Последствия для США также будут катастрофичными. Целей достигнут от 700-900 до 1300-1400 боеголовок, из которых основная часть поразит экономические объекты и административно-политические центры – бить по пустым ПУ МБР и отработавшим КП бессмысленно.
Для США и России обмен ударами в этом случае будет катастрофичным. Наши потери в течение полугода-года составят до 100 миллионов человек, американские – почти втрое больше. Фактически Соединенные Штаты останутся без населения. Однако "элитный" фактор, прямой саботаж отдельных влиятельных фигур из "пятой колонны" делает этот вариант лишь весьма вероятным в случае ядерного нападения на Россию.
Четвертый вариант: нанесение ответного ядерного удара. В этом раскладе до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных условиях, от 16-18 до 25-30 процентов исходного числа российских боевых блоков. Уцелеют и пустят свои БР четверть ПГРК и 2-4 РПКСН. Часть ББ поразит объекты военной инфраструктуры США, однако в основном удар придется по объектам экономики и административно-политическим центрам – всего от 200-250 до 350-400 боевых блоков. Будет уничтожена значительная, но не вся, часть американской экономики, погибнут 20-25 миллионов человек, в том числе 8-9 миллионов – сразу после удара. Россия такой ущерб смогла бы выдержать и сохраниться как государство. США – вряд ли, слишком развращено население, атомизировано общество и каждый человек, населенный пункт, округ, штат будут стремиться выжить любой ценой, в том числе и за счет соседа или изоляции от более невезучих сограждан. Истеблишмент окончательно и безвозвратно потеряет управление страной.
Этот вариант по совокупности факторов надо признать наиболее вероятным в ядерной войне с США. При этом "элитный" фактор уже не сработает – помешает проснувшийся инстинкт самосохранения, и военное командование даст команду нанести удар. По крайней мере, скажет свое слово "Периметр". Надо подчеркнуть, что для США, несмотря на то, что их потери будут значительно меньше наших, этот вариант также окажется фатальным.
Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук
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10.05.2017
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Терентий_410
25
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№1
11.05.2017 05:26
В советское время рассматривался и пятый вариант -
размещение ракет средней дальности на Чукотке.
В зоне досягаемости западное побережье США,
включая тектонический разлом в Калифорнии.
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Воин3D
1052
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№3
11.05.2017 07:26
Цитата, Корректор сообщ. №2
Сумасшествие продолжается.Хочешь мира, готовься к войне.
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+4Сообщить модератору
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VK
233
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№4
11.05.2017 09:18
это как анализ последствий вскрытия "ящика Пандоры". Можно подумать все остальные страны будут стоять и "нервно курить".
Одно то, что Европа пичкает себя всякими системами ПРО, американскими базами и т.д. уже будет означать (мне так видится), что лупить будут по ним тоже в первых рядах. И если вырубят "глаза и уши" системы ПРН, то доверия не будет никому. Мне кажется, что даже звонок по горячей линии не остановит процесс. Ну, на холодную голову если думать, то не должен.
Про то как поведёт себя Китай в отношении ослабевшей РФ мне даже думать не хочется. Но уже сейчас понятно, что у него откроется масса соблазнов и в отношении РФ (ресурсы), и в отношении США (добить бывшего пахана и занять его место), а значит в отношении его союзников (Япония, Кореи, Тайвань). Думаю, что в Китае понимают, что в США понимают (сорри за тавтологию), что Китай будет их добивать, то это даёт им пищу для размышления.
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+2Сообщить модератору
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Виктор Алексеевич
1666
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№5
11.05.2017 09:37
Цитата, q
американцы констатируют, что сложилась ситуация, позволяющая США превентивным ядерным ударом уничтожить подавляющую часть потенциала СЯС РФ.Очень важно кто именно в США так считает. Если какой-нибудь "эксперт" третьего уровня - это полдела. А вот если руководство Пентагона...
Цитата, q
Как тут не вспомнить "миротворцев", добивавшихся глубоких сокращений ядерных потенциалов РФ и США. Именно они создали возможность для начала ядерной войны, с их подачи она обрела политический и военно-стратегический смысл.Верно.
Ещё при заключении ОСВ-1 наши военные указывали, что при сокращении количества наших ракет растёт качество американской ПРО. ЕМНИП приводились такие цифры: при атаке 10тыс наших боеголовок американская ПРО сможет перехватить не более 10%, а при атаке 1тыс уже перехватит 80%. Надо полагать, что при атаке двух-трёх сотен перехватят практически всё.
И не надо напоминать мне про нашу Ю-71. Её пока нет на дежурстве. Да и все рассказы про её успешные испытания - это непроверенная информация, а может быть дезинформация.
А факты таковы:
- у Сатаны и Стилета осталось гарантийного срока службы пара-тройка лет; Украина их обслуживать не будет; мы вроде как сами научились обслуживать для продления гарантийного срока, но насколько это надёжно - большой вопрос;
- а Булава то летает, то не хочет; вместо неё уже экстренно возобновляем производство практически той же Синевы; но будет ли обеспечено надлежащее качество производства и успеем ли наштамповать нужное количество, ведь с Булавой этого не получилось... ;
- ядерные боеголовки не проверялись реальным ядерным взрывом несколько десятков лет и надёжна ли конструкция этих непроверенных боеголовок...
В общем, есть вопросы, по которым Верховный главнокомандующий на очередных выборах должен отчитаться перед народом.
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Виктор Алексеевич
1666
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№6
11.05.2017 09:39
Цитата, Терентий_410 сообщ. №1
размещение ракет средней дальности на Чукотке.Это какие наши ракеты средней дальности способны достать Калифорнию с Чукотки?
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Воин3Dдоп
555
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№7
11.05.2017 09:49
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
Ещё при заключении ОСВ-1 наши военные указывали, что при сокращении количества наших ракет растёт качество американской ПРО. ЕМНИП приводились такие цифры: при атаке 10тыс наших боеголовок американская ПРО сможет перехватить не более 10%, а при атаке 1тыс уже перехватит 80%. Надо полагать, что при атаке двух-трёх сотен перехватят практически всё.Меня пугает неустойчивость нашей государственной системы. Все держится на одном человеке. Где гарантии, что при его уходе от дел не придет очередной Дмитрий Анатольевич, который ради того чтобы показаться для запада хорошим и своим не сократит ядерный арсенал до этих 200-300 боеголовок? Основное преимущество Америки в устойчивости. Вот пришел у них не системный Трамп и что он смог сделать против мейнстрима? Ничего. А у нас? Уйдет Путин, что делать? Наблюдать, как все это ворье срочно эвакуируется с награбленным как было в 1918-1919? А потом ждать развала или ядерного пи...ца?
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Виктор Алексеевич
1666
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№8
11.05.2017 10:01
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №7
Меня пугает неустойчивость нашей государственной системы.А меня не просто пугает, я помню развал СССР. Ведь буквально на ровном месте развалили, одними пустыми фразами.
Поэтому и задаю Верховному конкретные вопросы. КОНКРЕТНЫЕ, а не "общечеловеческие ценности".
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Герасим
49
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№9
11.05.2017 10:13
"Вся Москва разрушена, осталось только Тушино" (с) Сукачев Г.
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Восход
12926
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№10
11.05.2017 11:29
Цитата, q
Сеть КП, откуда можно вести управление СЯС, достаточно развита, имеет хорошую фортификационную и конструктивную защитуСеть КП находится в плачевном состоянии, там элементарно огромные проблемы с очисткой воздуха и с его регенераций. Системам по 30-40 лет и они не обновлялись. Недавний пожар (небольшой) одном из таких КП (не буду указывать пальцем, чтобы не открывать военную тайну) чуть не привел к человеческим жертвам- люди выползли на улицу на корачках в полуобморочном состоянии, надышавшись продуктами горения.
Так это ни атомный взрыв над этим КП (на который он к слову рассчитывался), это сгорело несколько метров кабеля.
Я уже не говорю про то, что все управление из подобных КП идет через наземные антенны, а они будут просто сметены (либо ударной волной ЯВ либо точными попаданиями КР). Излучать сигналы боевого управления будет не через что- на поверхности будет торчать обрубок кабеля.
В войне с технологически сильным противником без защищенных командных пунктов и подземных радиопередающих центров невозможно обойтись. Но за десятилетия запустения и финансированию по остаточному принципу эти КП обветшали, их заливает грунтовыми водами, люди которые там несут боевое дежурство - жалуются на тяжелый спертый воздух, изобилующий сыростью и углекислым газом, изоляция на сотнях километрах кабельных трасс за 2-3 десятилетия задубела, трубы водоснабжения проржавели.
Это я не поднимаю вопрос оснащения таких КП современной радиопередающей аппаратурой, вычислительными средствами, автономными электростанциями и т.д.
Чтобы уповать на КП нужно вложиться в их ремонт и модернизацию и это серьезные вложения, но они необходимы.
Нужны подземные антенны СДВ и КВ диапазонов.
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Воин3Dдоп
555
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№11
11.05.2017 12:35
Цитата, q
Фактически лидеры ведущих стран Запада констатировали переход к качественно новому этапу экспансии: потерпев неудачу в попытках восстановить гегемонию с использованием "грубой" (применение американской армии Клинтоном и Бушем вопреки всем нормам международного права) и "мягкой" сил ("арабская весна" Обамы и последующие события в регионе БСВ), они объявляют о решимости переделить мир в свою пользу. И готовы выложить последний козырь.http://www.rbc.ru/politics/11/05/2017/591419f59a7947f275c6c4b6?from=main В Госдуму внесли на рассмотрение кандидатуру заместителя главы российского МИДа Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. Анатолий Антонов вернулся в МИД на пост заместителя министра иностранных дел в конце декабря 2016 года. До этого с 2011 года он работал заместителем министра обороны России и отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества. С 2007 года он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Сурово как-то... Офицера по связи послали.
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Корректор
2668
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№12
11.05.2017 13:04
Цитата, VK сообщ. №4Верно. Это вам не рыцарский поединок кто кого. Первого ослабевшего начнут пинать все. Вот потому и безумие.
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №11
Сурово как-то... Офицера по связи послали.Уже объяснял, военного решения не существует. Любое военное решение превращается в масштабную мясорубку. И единственным критерием победы будет выживание. Что очень сомнительно.
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MaoDz
985
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№13
11.05.2017 13:22
Цитата, q
Это я не поднимаю вопрос оснащения таких КП современной радиопередающей аппаратурой, вычислительными средствами, автономными электростанциями и т.д.Это все они понаделали на своих дачах-резиденциях , им не до каких-то там КП .
Ядерный поезд тоже надо срочно вводить в строй и гнать несколько на ДВ, чтобы и оттуда доставать, гарантировано, так сказать
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Воин3Dдоп
555
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№14
11.05.2017 14:25
Цитата, Корректор сообщ. №12
Уже объяснял, военного решения не существует. Любое военное решение превращается в масштабную мясорубку. И единственным критерием победы будет выживание. Что очень сомнительноНу как это не существует? Разгадывали, разгадывали умники как развязать Гордеев узел, а Александр Македонский взял и разрубил.
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Корректор
2668
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№15
11.05.2017 14:28
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №14
Ну как это не существует? Разгадывали, разгадывали умники как развязать Гордеев узел, а Александр Македонский взял и разрубил.Так о том и речь, что решение не военном противостоянии, оно может закончиться самоубийством, а показателях экономики и демографии. Но это не исключает применение военной силы.
Нужно изменить собственные показатели экономики и демографии, и подтолкнуть оппонентов к изменению экономической модели. Можно и буквально, устранить физически. В отношении оппонентов напрашивается разрушение мировой финансовой системы. А нам нужна программа роботизации производства как раньше электрификация. И нам нужно расселять мегаполисы, чему будет способствовать роботизация.
Все начинается с машиностроения и электронных коммуникаций.
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Воин3Dдоп
555
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№16
11.05.2017 15:07
Цитата, Корректор сообщ. №15
Нужно изменить собственные показатели экономики и демографии, и подтолкнуть оппонентов к изменению экономической модели. Можно и буквально, устранить физически. В отношении оппонентов напрашивается разрушение мировой финансовой системы. А нам нужна программа роботизации производства как раньше электрификация. И нам нужно расселять мегаполисы, чему будет способствовать роботизация.Кадрового ресурса нет для подобных изменений. С вашим утверждением полностью согласен, но это сложно управленчески - перепрыгивать через один уклад( сразу из 4-го в шестой). Это революционное изменение. Нет у нас таких революционеров. Более того, ни у кого в мире нет понимания как поведет себя рынок рабочей силы и социум в целом при переходе на 6-й уклад. Что с людьми "лишними" будет? Так как нашего государство делает: просто голодом заморить "лишнее" население? Лишить работы, возможности устроиться на другую... и просто вычеркнуть из жизни.
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Корректор
2668
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№17
11.05.2017 16:12
Кадрового ресурса нет для подобных изменений.Кто вам сказала? Очень даже есть. Это те самые ребята которые сегодня расползаются по всему миру в поисках интересной работы. Так почему не собрать их здесь?
С вашим утверждением полностью согласен, но это сложно управленчески - перепрыгивать через один уклад( сразу из 4-го в шестой).Забудьте эти маркетинговые доводы. Есть индустриальное массовое производство, а есть постиндустриальное роботизированное. И никаких "промежуточных" укладов нет. Поскольку принципы организации моделей принципиально разные. В одном возможен капитализм или социализм, в другом нет.
Нет у нас таких революционеров.А они и не требуются. Требуется развитие роботизированного машиностроения. И это прекрасно можно организовать за счет самого капитализма и общества.
Более того, ни у кого в мире нет понимания как поведет себя рынок рабочей силы и социум в целом при переходе на 6-й уклад.Вот в это сходятся и капиталисты и социалисты. Боязно им обоим. Как же дальше управлять обществом, если директивные методы не работают. Да, не работают. А вот проектное и ресурсное управление живее всех живых. А уровень государственной власти будет только расти. Но только совсем иной политической системы.
Что с людьми "лишними" будет?Да нет там никаких "лишних". Совсем нет. А вот недостаток людских ресурсов есть, и очень большой.
Так как нашего государство делает: просто голодом заморить "лишнее" население?Ну вот опять. А вы предоставьте людям современные средства производства, и никого содержать будет не нужно. Совсем не нужно.
Лишить работы, возможности устроиться на другую... и просто вычеркнуть из жизни.А что развитие роботизированных производств работы не создает? Да ну? Может просто устраняет экономическое принуждение к работе? Это да, устраняет. Но общественное принуждение и принуждение обстоятельствами возникает такое, что современным финансистам не приснится.
Вот и подумайте, что проще. Устраивать ядерную мясорубку или плановое развития роботизации производства? Да и оппонентов к реформированию можно подтолкнуть через ресурсный кризис. Он уже очень близко. Все что нужно, это немного порушить систему мировой торговли и финансовую систему. И даже практические механизмы реализации у нас есть.
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Воин3Dдоп
555
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№18
11.05.2017 16:52
Кто вам сказала? Очень даже есть. Это те самые ребята которые сегодня расползаются по всему миру в поисках интересной работы. Так почему не собрать их здесь?Кто их будет собирать? Вы видите класс или часть элиты которая будет этим заниматься? Которой это действительно нужно? По простому взять и раздербанить это пожалуйста, а заняться сложным построением...
Забудьте эти маркетинговые доводы. Есть индустриальное массовое производство, а есть постиндустриальное роботизированное. И никаких "промежуточных" укладов нет. Поскольку принципы организации моделей принципиально разные. В одном возможен капитализм или социализм, в другом нет.А коммунизм возможен? И как вы все это называете?
Ну вот опять. А вы предоставьте людям современные средства производства, и никого содержать будет не нужно. Совсем не нужно.У нас уже несколько десятилетий отучают людей работать. Началось еще в СССР. А сейчас еще и уровень образования снизили. Как вы себе представляете неграмотный и ленивый балласт в новой реальности? У нас же выкормыши ВШЭ ровно противоположным вашей картине мира занимаются. А концептуальная власть в стране у них.
А что развитие роботизированных производств работы не создает? Да ну? Может просто устраняет экономическое принуждение к работе? Это да, устраняет. Но общественное принуждение и принуждение обстоятельствами возникает такое, что современным финансистам не приснится.Заметьте, сейчас за счет информатизации просто сокращают рабочие места. Этим правительство занимается целенаправленно. Ни роботизацией, ни образованием населения они не обеспокоены. Вот про что я писал. Не кому в элите этим заниматься. А политическое поле они зачистили. Осталась либо массовка, либо не форматные клоуны. Для любого изменения необходима политическая воля, а ее нет. Вот поэтому, персонажи подобные Рагозину у меня смех вызывают. Вы видите у подобных созидательный потенциал? Я не вижу.
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В.К.О.
78
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№19
11.05.2017 17:13
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
Очень важно кто именно в США так считает. Если какой-нибудь "эксперт" третьего уровня - это полдела. А вот если руководство Пентагона...Виктор Алексеевич, похоже что так считает руководство Петагона. основанием для этого могут служить все эти объявленные стратегии БГУ( быстрого глобального удара) и прочее, принятые Пентагоном. Если бы у руководства Пентагона не было такого мнения то вряд ли они бы решились даже разрабатывать не говоря о том что бы озвучивать все эти стратегии.
Кадрового ресурса нет для подобных изменений.И опять мы упираемся в прописную истину.. Каждый раз читая подобные высказывания в комментариях я лишний раз убеждаюсь в гениальности товарища Сталина который ещё в 30х годах 20 века произнёс свою уже ставшую бессмертной фразу: " Кадры решают всё !.."
Кто вам сказала? Очень даже есть. Это те самые ребята которые сегодня расползаются по всему миру в поисках интересной работы. Так почему не собрать их здесь?Ну допустим Вы их всех собрали здесь, и что дальше.. Что Вы дальше то будете делать ? Где, на какой производственной площадке Вы будете реализовывать свои гениальные проекты..? На каке деньги ? Точнее где Вы будете брать на это всё деньги, потому что как Вы сами тут пишете талантливым инженерам, конструкторам нужно создать достойные условия труда, а это всё требует денег и очень немалых. Они у Вас есть ? Вы миллионер из списка журнала Форбс ? Смею полагать что нет. Так внимание вопрос: откуда деньги Зин..? далее, всё это требует немалого времени и несёт очень большие риски, а ну как не получится и Вы пролетите, а вместе с Вами и тот или те инвесторы, если таковые вообще найдутся готовые вложиться в такое мероприятие, без каких либо конкретных гарантий прибыли. А дать такие гарантии Вы как я понимаю не можете. Так может не стоит заниматься пиаром своих фантастических проектов..? Да автоматизация и роботизация нужна, кто ж спорит то.. Вот только подходить к этому нужно очень осторожно а не кавалерийским наскоком как Вы тут предлагаете..
Забудьте эти маркетинговые доводы. Есть индустриальное массовое производство, а есть постиндустриальное роботизированноеда уж.. И почему бы Вам со своими гениальнейшими познаниями в экономике не номинироваться на нобелевскую премию по экономике..:))
Да нет там никаких "лишних". Совсем нетда ну..? А в капиталистических страна безработные это по Вашему не "лишние" люди..?
Ну вот опять. А вы предоставьте людям современные средства производства, и никого содержать будет не нужно. Совсем не нужно.Хорошо, допустим Вы предоставили людям современные средства производства автоматизированные и роботизированные, где работу которую раньше делали пара сотен человек теперь делают допустим человек 5-10 и что дальше..? Ку да остальных денете ? А Вы уверены что люди работавшие прежде на старых средствах производствах(читай станках) смогут работать на новых роботизированных..? Ах да переучивать. А это опять время и немалое, =деньги и тоже немалые.. Где брать будете ? А если всё это в массовом порядке, допустим в масштабах целой отрасли, я уж не говорю про масштаб всего государства, так во сколько Вам это всё обойдётся 7 Где деньги то возьмёте ? И где эти средства производства брать будете ? Покупрать, А Вам бюджет такой как нынешнй российский это позволит сделать ну хотя бы в масштабах одной отрасли, не говоря уж о масштабах такой страны как Россия ? Ах да.. Самим создавать..Так опять же время нужно и немалое так как быстро всё это не делается и опять же всё в деньги упирается, хотя бы на достойную зарплату разработчикам. И всё опять упирается в деньги.. Так где их брать то будете ?
А что развитие роботизированных производств работы не создает? Да ну?Вот Вам и да ну.. Вы похоже живёте в каком то иллюзорном мире.. К Вашему сведению роботизация производства неизбежно ведёт к сокращению числа занятых на производстве непосредственно, а это значит что ведёт к сокращению рабочих мест со всеми вытекающими из этого последствиями.
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Тектор
1081
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№20
11.05.2017 18:04
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №6
Это какие наши ракеты средней дальности способны достать Калифорнию с Чукотки?РС 26 Рубеж. Вообще, на эти Рубежи ложиться задача самого оперативного реагирования: выноса всех военных баз и всего, что расположено в радиусе порядка 3000 км от наших границ, т.е. контрсиловой рычаг, в основном. Сити, например, Лондонский, контрцивилизационный рычаг. А вот до запасного плацдарма наглосаксов в Канберре ему же будет тяжело достать: стратегический носитель требуется.
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Корректор
2668
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№21
11.05.2017 18:05
Кто их будет собирать?Их прекрасно соберет доступное оборудование. Сами придут. Мы с вами не работяг с кайлом обсуждаем. У них все нормально с кругозором и сообразительностью.
Вы видите класс или часть элиты которая будет этим заниматься? Которой это действительно нужно?Во-первых жадность. Во-вторых организовываться нужно, и в организацию и собирать тех кто способен работать.
По простому взять и раздербанить это пожалуйста, а заняться сложным построением...Вот и предоставляется исключительная возможность раздербанить рыночную экономику. Это же так заманчиво, роботизированные комплексы вместо торговых центров. :)))
А коммунизм возможен? И как вы все это называете?Смотря что считать коммунизмом. А называйте это как хотите. Просто производство становится общественной инфраструктурой. Но право собственности, это совершенно не отменяет. Вся тонкость на что именно.
У нас уже несколько десятилетий отучают людей работать. Началось еще в СССР.Вот потому социализм и не совместим. Заставить работать нельзя, и социальное государство мешает. Как результат - лишние люди на содержании.
Как вы себе представляете неграмотный и ленивый балласт в новой реальности?Отлично представляю. Ничто так не развивает сообразительность, как жизненная необходимость.
А концептуальная власть в стране у них.Настоящая власть там, где управление общественным производством. А настоящий хозяин общественного производства тот, кто способен им управлять. Вот и подумайте, у кого власть при роботизированных комплексах?
Заметьте, сейчас за счет информатизации просто сокращают рабочие места. Этим правительство занимается целенаправленно.И прекрасно. Так и происходит смена исторических формаций. Начиная с "огораживания" в Англии.
Ни роботизацией, ни образованием населения они не обеспокоены.Логично. Они же умирающая политическая система. Так почему не пировать пока есть возможность?
Вот про что я писал. Не кому в элите этим заниматься.А что население у нас без "ценных указаний элиты" само думать не умеет? У нас далеко не все бараны.
А политическое поле они зачистили.И прекрасно. Никто мешать не будет. А политической системе глубоко плевать на население и производство.
Для любого изменения необходима политическая воля, а ее нет.А может именно станки и оборудование, как альтернатива существующей модели? А далее все как всегда - бытие определяет сознание.
Сталина который ещё в 30х годах 20 века произнёс свою уже ставшую бессмертной фразу: " Кадры решают всё !.."Но именно эту проблему тогда решить не удалось. Вот теперь нужно решать нам, прямо сейчас и немедленно.
Что Вы дальше то будете делать ?А зачем мне или вам решать что именно им делать? У них свои мозги есть.
На каке деньги ? Точнее где Вы будете брать на это всё деньги, потому что как Вы сами тут пишете талантливым инженерам, конструкторам нужно создать достойные условия труда, а это всё требует денег и очень немалых.Начните с обратного. Кто создает основные ценности в роботизированном производстве? Уж не люди ли, своим интеллектуальным трудом? Так при правильном распределении результатов производства кто будет получать большую долю? Так что ресурсы есть в самом коллективе. Их более чем достаточно, если понимать особенности цифровой экономики. Другой вопрос, что изначально нужно создать "технологическое ядро" - первые производственные комплексы. И вот что забавно, большая часть стоимости таких комплексов опять интеллектуальный труд.
И главное, с чего вы решили что кто-то должен "создавать особые" условия для привлечения способных? Уверены? А может в современном мире все наоборот? Широко известны факты когда работники творческого и интеллектуального труда идут работать в компании с максимальной эксплуатацией именно для получения опыта и продвинутых средств производства для реализации творческих способностей.
Вот только подходить к этому нужно очень осторожно а не кавалерийским наскоком как Вы тут предлагаете..Хорошо, можем подождать демографию и экономику. Тенденции вам известны. Или мы сейчас займем большую часть населения в общественном производстве, или наступит известный вам результат. Вообщем эта статья именно о ожидаемых результатах.
да ну..? А в капиталистических страна безработные это по Вашему не "лишние" люди..?При переходе к постиндустриальному производству лишних нет. Вы сами подумайте откуда они возьмутся в производстве по требованию.
Хорошо, допустим Вы предоставили людям современные средства производства автоматизированные и роботизированные, где работу которую раньше делали пара сотен человек теперь делают допустим человек 5-10 и что дальше..?А дальше то, что такое производство не занимается массовым выпуском продукции. Это схема работы по требованию. Говоря проще, если вам нужен продукт, то вы его и разрабатываете. А производство только услуга.
Ку да остальных денете ?Еще раз. Хотите продукт - разрабатываете. Не можете или не хотите, займитесь другим общественно полезным делом. Но возможность есть у каждого. И получить именно то что ему требуется.
А Вы уверены что люди работавшие прежде на старых средствах производствах(читай станках) смогут работать на новых роботизированных..?А зачем вам ликвидировать существующие производства? Они вам что мешают?
И где эти средства производства брать будете ?Разрабатывать. Если вы не заметили, то роботизированные комплексы прекрасно могут производить роботизированные комплексы. Тут немного иная экономика.
Так опять же время нужно и немалое так как быстро всё это не делается и опять же всё в деньги упирается, хотя бы на достойную зарплату разработчикам.А поделить с разработчиками результатами религия запрещает? Почему не отдавать им то что они разрабатывают? Если помните, информация не потребляется в процессе использования. Вот и инструкции для роботизированных комплексов совсем не одноразовые.
И всё опять упирается в деньги.. Так где их брать то будете ?Только на момент формирования ядра системы. Но заметьте, пока система будет развертываться, она будет поглощать рыночную экономику. Уже написал - производственные комплексы вместо торговых центров.
К Вашему сведению роботизация производства неизбежно ведёт к сокращению числа занятых на производстве непосредственно, а это значит что ведёт к сокращению рабочих мест со всеми вытекающими из этого последствиями.А тот факт, что роботизация одновременно создает острый дефицит квалифицированных кадров и разработчиков новой продукции вас не смущает? Вот потому и медленно происходит роботизация, поскольку требуемое количество разработчиков растет в геометрической прогрессии. А разработчики еще и люди капризные, им творческую реализацию подавай и производственные идеи никак не хотят отдавать за зарплату.
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VK
233
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№22
11.05.2017 18:37
а чего вы тут в роботизацию закусились? Где-то она нужна, а где-то и нет. У роботизации есть свои минусы. Она подходит для массовых производств, а для таких нужны рынки сбыта между прочим.
У нас все проблемы сейчас именно от того, что мы в последних рядах влезаем в поезд глобального рынка. Везде уже есть конкуренты с давно отработанными до мелочей технологиями, слаженными коллективами, традициями, школами и культурой. Некуда продавать в масштабах, которые выведут новое производство на нужный уровень продаж, потому и не открываются новые производства.
Конечно, нет и технологий, и кадров, но прежде всего нет рынков. Современный высокотехнологичный бизнес это синергия целого ряда подсистем. Тоже сложных между прочим.
На любом этапе мы в условиях конкуренции с западными фирмами будем проигрывать в обозримой перспективе, пока не случится какой-то качественный сдвиг. В какой-то совершенно новой сфере, если старые наработки не будут давать преимущество конкурентам и не нужны будут коллективы (нужен будет 1 гений), там да, мы можем догнать или даже опередить.
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Корректор
2668
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№23
11.05.2017 20:19
а чего вы тут в роботизацию закусились?Вопрос не в роботизации, а в экономике и демографии. Что фактически упирается в способ организации общественного производства. Пока он не будет изменен, экономический показатели будут падать, а демографическое давление расти.
Она подходит для массовых производств, а для таких нужны рынки сбыта между прочим.В том и вопрос, что для массового производства роботизация совершенно не нужна и избыточна. Но прекрасно себя чувствует в производстве по требованию. И высокая степень роботизации позволяет производствам по требованию экономически превосходить массовое производство.
А что касается рынков сбыта продукции, так они неотъемлемая часть индустриального и массового производства. А для роботизированного, это скорее дополнительный бонус, но совсем не обязательный. Роботизация это цифровая экономика и рынок данных и информации, а не рынок товаров. И тут место очень даже вакантно.
Современный высокотехнологичный бизнес это синергия целого ряда подсистем. Тоже сложных между прочим.Естественно. А почему должно быть проще чем было? Но суть не в этом. А в том, что иного способа занять огромные массы населения кроме роботизированных производств нет. И рынков свободных тоже нет. А значит упорные попытки продолжать массовое производство ведут только к геополитическим конфликтам и социальным конфликтам. Как бы понятно, что делиться никто не будет. И понятно, что на горизонте 2/3 ничем не занятого населения.
пока не случится какой-то качественный сдвиг.Вот потому и обсуждается "превентивный ядерный удар" как альтернатива разрешения геополитического конфликта. А что тоже вариант. 500 мил. погибших, и экономика и демография сразу нормальная. Вот только наверное уже не у нас.
мы можем догнать или даже опередить.Мы вполне можем это сделать если поймем очевидное. Экономика падает, а демографическое давление растет, поскольку придел развития для текущей экономической модели. И лучше не будет. Никогда. Так что ли мы сейчас задействуем большинство населения в общественном производства и предоставим им социальную реализацию, или будем скоро созерцать предсказуемый результат. И у наших оппонентов аналогичная ситуация. Потому и всемирный кризис.
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leonbor12
619
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№24
11.05.2017 21:28
Кадрового ресурса нет для подобных изменений.
Вот бы еще предложить власть имущим как это сделать без убыли для их кармана.
Все года советской власти народ отучали от того как надо работать. Государство делало вид, что платило рабочим, они делали вид, что работали.
Теперь надо, чтобы работник поднялся выше своих обязанностей и начал творить, нужно нечто типа стахановского движения. Но как это сделать в массах? Для этого нужна идея, вдохновляющая массы на самоотверженность, на трудовой порыв.
А где ее взять, когда все чиновники продажно-покупные лизоблюды?
Тут надо что-то менять начиная с самого верха!
Судя по всему без революции не обойтись.
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Корректор
2668
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№25
11.05.2017 21:50
Вот бы еще предложить власть имущим как это сделать без убыли для их кармана.Давно придумано транснациональными компаниями в области информационных технологий. Просто до безобразия - Бесплатная платформа для разработки. Или некоммерческая лицензия. А если ты талантливый, так тебе еще и контракт подкатят. Даже инвестируют в твою работу. И прибыль твоя собственная. Вот только с контракта отдай инвестиции и сам заплатишь за продвинутые инструменты. Так и работают. И разработчики согласны и никто их не принуждает. Но именно средства производства предоставляются бесплатно. В этом вся суть. А поскольку только крупные компании способны заключать крупные контракты, разработчики и рады делиться. Самый живой пример компания Sony Pictures. Так что ничего придумывать нет необходимости. Другой вопрос, что в промышленности кухня будет намного интересней.
Государство делало вид, что платило рабочим, они делали вид, что работали.Но вы же понимаете почему так? Или еще нет? Как бы дилемма "лишних" и социального обеспечения возникла не вчера.
Теперь надо, чтобы работник поднялся выше своих обязанностей и начал творить, нужно нечто типа стахановского движения. Но как это сделать в массах?Та вы разрешите им творить для себя. И Стахановское движение будет курить в сторонке.
Для этого нужна идея, вдохновляющая массы на самоотверженность, на трудовой порыв.Или просто доступные средства производства и жизненная необходимость ими воспользоваться. Так создайте средства производства и отмените социальные гарантии для незанятого в производстве населения.
Тут надо что-то менять начиная с самого верха!Разгильдяйство и бессмысленность деятельности начинается именно в самом низу. А там на верху, уже конечный результат наших представлений и нашего образа жизни.
Судя по всему без революции не обойтись.А вам не кажется, что и технологической революции при непрерывном росте безработицы будет достаточно. А уже потом, по мере повышения доли населения занятого непосредственно в производстве и росте нового общественного сознания, будем обсуждать политическую систему. Нынешняя неактуальна уже по экономическим причинам.
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leonbor12
619
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№26
11.05.2017 21:54
Цитата, Корректор сообщ. №25
Та вы разрешите им творить для себя. И Стахановское движение будет курить в сторонке.
Я РАЗРЕШАЮ!
Что еще требуется от меня? Я на многое способен!
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Андрей Л.
8995
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№27
11.05.2017 22:05
Корректор - поддостало, что Вы каждую ветку превращаете в обсуждение одного и того же. ОТ темы ушли во флуд! Последнее предупреждение.
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Корректор
2668
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№28
11.05.2017 22:08
Цитата, leonbor12 сообщ. №26
Что еще требуется от меня? Я на многое способен!Сообразительность. :)))
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