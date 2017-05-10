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Атлас морских карт восточной части Финского залива будет издан в 2017 году

11.05.2017 РИА Новости 166 0
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Атлас морских карт восточной части Финского залива
Источник: © Фото : Главный штаб ВМФ России

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый "Атлас морских навигационных карт восточной части Финского залива" будет издан в июне 2017 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее сообщалось, что атлас морских навигационных карт восточной части Финского залива подготовлен к изданию управлением навигации и океанографии Минобороны России и центральным картографическим производством Военно-морского флота России (ВМФ). В результате гидрографических исследований были откорректированы 28 морских навигационных карт, что позволит повысить безопасность судоходства в районе, отмечали в российском военном ведомстве.

"Атлас будет издан в июле 2017 года и сразу же войдет в Адмиралтейскую коллекцию изданий Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Работа над атласом завершена в 2016 году. Он прошел все необходимые редакционные проверки и получил все экспертные заключения", - заявил начальник управления навигации и океанографии Минобороны России капитан первого ранга Сергей Травин.

По словам Травина, издание атласа стало возможным благодаря огромному объему работы, проделанной военными гидрографами ВМФ России в 2015-2016 годах. Так, подчеркнул он, с использованием гидрографических кораблей ВМФ России, в том числе большого гидрографического катера БГК-2149, принятого в начале 2016 года в состав ВМФ, и специального гидрографического оборудования, было проведено более 10 тысяч километров съемок рельефа дна Финского залива.
10.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ

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