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Новейший истребитель МиГ-35 успешно проходит испытания - Минобороны РФ

10.05.2017 Интерфакс-АВН 344 0
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МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Военные довольны новейшим истребителем МиГ-35, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Испытания идут планово. Хорошая машина",- сказал Ю.Борисов "Интерфаксу" во вторник.

Замминистра обороны РФ не стал отвечать на вопросы о том, когда истребитель будет принят на вооружение и когда будет заключен контракт на его серийное производство.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противоракетной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Главком ВКС Виктор Бондарев ранее заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, истребитель может быть оснащен лазерным оружием.

В настоящее время МиГ-35 проходит испытания. По данным руководства корпорации "МиГ", они продлятся два года.
09.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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