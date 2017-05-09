Новейший истребитель МиГ-35 успешно проходит испытания - Минобороны РФ
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Военные довольны новейшим истребителем МиГ-35, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Испытания идут планово. Хорошая машина",- сказал Ю.Борисов "Интерфаксу" во вторник.
Замминистра обороны РФ не стал отвечать на вопросы о том, когда истребитель будет принят на вооружение и когда будет заключен контракт на его серийное производство.
МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.
В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противоракетной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".
МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.
Главком ВКС Виктор Бондарев ранее заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, истребитель может быть оснащен лазерным оружием.
В настоящее время МиГ-35 проходит испытания. По данным руководства корпорации "МиГ", они продлятся два года.
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09.05.2017
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