NI оценил шансы F-35 в воздушном бою с Су-35
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Источник: © РИА Новости . Артем Житенев
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский F-35 вряд ли сможет оказаться достойным противником для российского Су-35. Перспективная машина корпорации "Локхид Мартин" просто не приспособлена для воздушных дуэлей, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.
Автор полагает, что полная замена парка истребителей самолетами пятого поколения возможна только в отдаленном будущем. Страны с наиболее развитым ВПК продолжат совершенствовать технику предыдущей генерации. Так, в России, по мнению обозревателя, сделают ставку на Су-35С, который представляет из себя глубоко модернизированную версию знаменитого Су-27.
Сверхсовременному F-35 следует избегать прямых столкновений с этой машиной, полагает Маджумдар. "Как поведет себя звено из четырех F-35, если они встретятся с четырьмя Су-35? Самый очевидный ответ - им придется сменить курс и позвать на помощь F-22 и F-15", - пишет журналист.
Шанс на спасение американскому самолету может дать только сверхсовременная бортовая электроника. Разумное использование авионики вкупе с низкой заметностью помогут "Локхиду" уцелеть в дальнем воздушном бою, однако в столкновении один на один с противником "чудо-истребитель" бессилен. "По сути дела, пилот F-35 должен любой ценой избегать дуэлей", - резюмирует автор.
Многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С введен в эксплуатацию в 2014 году. На сегодняшний день с конвейера сошли 64 экземпляра. До 2020 года ВКС России получат еще 50 боевых машин ОКБ Сухого.
F-35 - семейство американских многоцелевых истребителей пятого поколения. Модификации для Корпуса морской пехоты (F-35B) и ВВС США (F-35A) запущены в серию в 2015 и 2016 годах соответственно. Палубный самолет F-35C будет принят на вооружение в 2018 году.
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06.05.2017
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