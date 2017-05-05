Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион



Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва готова поставить С-400 Анкаре стоимостью $500 млн за дивизион, рассказали два источника РБК. Переговоры длятся уже несколько месяцев и, по словам турецкого правительства, близятся к финалу. Турция не намерена покупать ЗРС, а лишь демонстрирует НАТО свою самостоятельность, считают эксперты.

Цена

Россия хочет продать Турции зенитный ракетный комплекс С-400 по цене $500 млн за дивизион, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к Минобороны.

В среду президент Турции Реджеп Тайип ​Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему военно-технического сотрудничества. В том числе лидеры двух стран говорили о поставке С-400 Анкаре, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла «в позитивном ключе». Но пока о переговорах, которые длятся уже несколько месяцев, практически ничего не известно.

В конце апреля министр обороны Турции Фикри Ышик заявил, что Москва и Анкара вышли на завершающий этап сделки, однако сумму контракта комментировать не стал и не уточнил, о каком количестве пусковых установок идет речь. Представители «Алмаз-Антея» и «Рособоронэкспорта» на запросы РБК не ответили.

С учетом того, что в 2007 году Россия и Иран заключили контракт на поставку двух дивизионов С-300 на сумму около $900 млн, цена $500 млн за один дивизион С-400 выглядит правдоподобной, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Препятствия

Сейчас речь идет о продаже Турции четырех дивизионов С-400, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю. Однако утверждать, что именно такое количество установок Анкара закупит у Москвы, нельзя, добавил собеседник. По его словам, пока нет у сторон и согласия в цене. «Турция не может себе этого позволить, либо ей придется брать у России кредит. А Анкара не хочет быть настолько зависимой от Москвы, — рассказал собеседник РБК. — Второй спорный момент — это электронная начинка С-400, в которую Россия добавит блок на российские и сирийские войска».

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщало, что переговоры о поставках Турции С-400 затянулись еще и потому, что Анкара настаивает на передаче части технологий и совместном производстве некоторых частей этих ЗРК.

Россия не пойдет на передачу технологий, отметил источник РБК, близкий к Кремлю. «Более того, такая тема не поднималась на межведомственных переговорах, а лишь в одностороннем порядке высказывалась до переговорного процесса Турцией, Россия сразу отказала, на этом вопрос закрылся», — сказал собеседник РБК.

В том, что Россия не будет передавать технологии Турции, также уверен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Если Москва и передаст С-400 Анкаре, то только в соответствии с паспортом экспортного облика, который согласован с Минобороны и утвержден Федеральной службой военно-технического сотрудничества, сказал военный эксперт. Он отметил, что меньше двух дивизионов Турции закупать смысла нет. «Один дивизион непрерывное боевое дежурство не обеспечит», — сказал Мураховский. По его словам, часть пусковых установок Анкара, скорее всего, разместит на границе с Грецией, остальные — в районе границы с Ираком.

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км. С-400 принята на вооружение в апреле 2007 года. Первым покупателем С-400 стал Китай. О подписании контракта стало известно весной 2015 года.

Нужны ли Турции С-400

После того как на сирийско-турецкой границе был сбит турецкий самолет RF-4E, Анкара обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей ЗРК «Пэтриот». Пентагон эту просьбу удовлетворил.

Однако в 2015 году НАТО отозвала свои комплексы, несмотря на просьбы Турции этого не делать. После этого Турция активно интересовалась китайскими HQ-9 (аналог российского ЗРК С-300). Шли переговоры о заключении контракта на сумму $4 млрд, однако Турция по просьбе НАТО так ничего и не купила. Анкара объяснила срыв сделки тем, что Турция сама будет наращивать свою систему.

Все это похоже на хорошо продуманный политический ход, считает директор Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его словам, вероятность, что такая сделка действительно состоится — не более 30%. «Это попытка выторговать у НАТО и ЕС более выгодные условия и продемонстрировать свою геополитическую и геостратегическую важность», — считает Мавашев.

С ним согласен директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. «Это игра исключительно политического свойства с целью обозначить для партнеров по НАТО и США в первую очередь наличие альтернативных вариантов и способности Турции пойти на эти варианты», — сказал Шумилин. По его словам, основной задачей Эрдогана была демонстрация способности России пойти на эту сделку. Эксперт напоминает, что страны блока НАТО не могут закупать стратегические системы вне блока. Таким образом, считает Шумилин, Эрдоган намекает НАТО на возможность начать процессы по альтернативным закупкам вооружений.

Осложнения с НАТО

Если Анкара купит у Москвы С-400, это грозит осложнением отношений с НАТО как России, так и Турции, считают опрошенные РБК эксперты.

Комментируя эту планируемую сделку, Турция ссылается на опыт покупки Грецией С-300. Однако речь идет о поставке в конце 1990-х годов комплекса С-300 Кипру. Позже система была передана под контроль армии Греции.

Действия Турции могут поставить под угрозу внутриблоковую дисциплину в НАТО, отметил Мавашев. Директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев также считает, что такая сделка может стать сигналом для других членов Североатлантического альянса и некоторые из них также захотят последовать примеру Турции. Продажа С-400 осложнит не только отношения Анкары и НАТО, но и российско-американские отношения, подчеркнул Ознобищев.

«Если мы поставим С-400 Турции, то особенно резкой будет реакция США — конгресса, а не президента», — сказал эксперт. По его словам, результатами сделки могут стать ослабление позиций президента США Дональда Трампа и ограничение его возможностей в рамках улучшения диалога Москвы и Вашингтона.

Инна Сидоркова, Антон Баев