IDEF 2017. Турецкая компания показала средний танк



Средний танк Kaplan MT

Источник: defence-blog.com Средний танк Kaplan MTИсточник: defence-blog.com

Турецкая компания FNSS Savunma показала новый средний танк Kaplan MT на выставке IDEF 2017, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (9 мая).

Танк, также известный как MMWT (Modern Medium Weight Tank), создается в кооперации с индонезийской компанией PT Pindad. Новая боевая машина должна поступить на вооружение индонезийской армии, контракт на сумму 30 млн долл США был подписан в мае 2015 года.

Танк оснащен 105 м нарезной пушкой с дульным тормозом и вытяжным экстрактором, боевая масса около 35 т.