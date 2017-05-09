IDEF 2017. Турецкая компания показала средний танк
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Средний танк Kaplan MT
Источник: defence-blog.com
Турецкая компания FNSS Savunma показала новый средний танк Kaplan MT на выставке IDEF 2017, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (9 мая).
Танк, также известный как MMWT (Modern Medium Weight Tank), создается в кооперации с индонезийской компанией PT Pindad. Новая боевая машина должна поступить на вооружение индонезийской армии, контракт на сумму 30 млн долл США был подписан в мае 2015 года.
Танк оснащен 105 м нарезной пушкой с дульным тормозом и вытяжным экстрактором, боевая масса около 35 т.
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09.05.2017
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