Россия начинает разработку двигателей нового поколения



Двигатель М150 «Пульсар»

Источник: Пресс-служба завода «Звезда» Двигатель М150 «Пульсар»Источник: Пресс-служба завода «Звезда»

Петербургский двигательный завод «Звезда» оформил сразу два патента на свою разработку силовых агрегатов нового поколения, получивших название «Пульсар». Об этом сообщается в пресс-центре компании.Представители завода отмечают, что серьезную поддержку проект получил от Министерства промышленности и торговли.

Современные силовые установки будут производиться в различных модификациях. Разработчики утверждают, что двигатель М150 «Пульсар» является уникальной разработкой, которая будет применима практически во всех отраслях. К примеру, их можно будет использовать в качестве тяговитого агрегата на подвижных железнодорожных составах, кораблях, на специальной строительной технике и прочем.

Двигатель М150 «Пульсар» Источник: Пресс-служба завода «Звезда»

Отличительной особенность разработки является также возможность использования двигателей в дизель-генераторах, вырабатывающих электроэнергию. Отмечается, что патенты выписаны лишь на имя самого предприятия, поэтому помощь государства можно назвать безвозмездной. Таким образом и должна работать настоящая поддержка, уверяют представители компании. Государство сделало все возможное, чтобы проект был реализован, поэтому не создавало никаких препятствий для деятельности. Теперь данный двигатель можно будет выпускать в серийное производство.

Ожидается, что «Пульсары» полноценно заменят используемые ранее немецкие двигатели МTU, которые теперь не поставляются в Россию из-за санкций. Разработчики уверяют, что российские двигатели можно назвать самыми современными дизельными силовыми агрегатами за последнее десятилетие. Создание такого двигателя является ярчайшим примером эффективности программы импортозамещения в России, которая позволила стабилизировать экономику и существенно развить производственно-промышленную сферу.