Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Свобода" и "Независимость" запутывают противника непредсказуемостью

10.05.2017 Военный паритет 153 0
0
Понравилась новость?
 0
USS Independence и USS Freedom (LCS-1)
USS Independence (LCS-2, передний план) и USS Freedom (LCS-1)
Источник: ВМС США

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках своей военно-морской стратегии склонна в дальнейшем строить только один вариант прибрежного боевого корабля LCS и созданию на его базе скоростного фрегата (fast frigate - FF), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на usni.org (4 мая).

Однако есть весомые причины продолжать строительство LCS обоих вариантов - Freedom и Independence. Эти корабли имеют свои собственные уникальные возможности с соответствующими преимуществами и ограничениями. Например, большая полетная палуба версии Independence и тримаранная конструкция, придающая большую устойчивость, делают ее более предпочтительной для выполнения противоминных операций. Кроме того, функциональные различия и совместимости обоих вариантов, большое многообразие пакетов вооружения и датчиков вводят планировщиков противника в большое затруднение в попытках разгадать их миссии в определенный момент времени.

В декабре 2015 года тогдашний министр обороны США Эштон Картер предлагал сокращение серии от 52 до 40 единиц. В настоящее время дискуссии о судьбе кораблей обоих вариантов продолжаются.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
LCS-1

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 07:46
  • 6
День Победы. Вспомним всех.
  • 10.05 07:10
  • 1
Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148
  • 10.05 07:02
  • 3
Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина
  • 10.05 06:28
  • 53
F-35 в цифрах
  • 10.05 06:22
  • 4
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 10.05 03:48
  • 4850
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.05 01:36
  • 2
"Мачете" - замена А-10
  • 10.05 01:19
  • 1
ХМ25. Бесславная 20-летняя разработка
  • 09.05 22:28
  • 2
Источник: МО и ОАК могут в 2018 г. подписать контракт на более 30 МиГ-35
  • 09.05 21:50
  • 1
Эксперт назвал МиГ-35 главным фаворитом в тендере для ВВС Бангладеш
  • 09.05 21:30
  • 28
"Черные дыры" и красные линии
  • 09.05 21:30
  • 34
Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"
  • 09.05 19:55
  • 1
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 09.05 18:45
  • 3
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 09.05 14:56
  • 17
Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП
другие обсуждаемые темы