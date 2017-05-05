"Свобода" и "Независимость" запутывают противника непредсказуемостью
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USS Independence (LCS-2, передний план) и USS Freedom (LCS-1)
Источник: ВМС США
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках своей военно-морской стратегии склонна в дальнейшем строить только один вариант прибрежного боевого корабля LCS и созданию на его базе скоростного фрегата (fast frigate - FF), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на usni.org (4 мая).
Однако есть весомые причины продолжать строительство LCS обоих вариантов - Freedom и Independence. Эти корабли имеют свои собственные уникальные возможности с соответствующими преимуществами и ограничениями. Например, большая полетная палуба версии Independence и тримаранная конструкция, придающая большую устойчивость, делают ее более предпочтительной для выполнения противоминных операций. Кроме того, функциональные различия и совместимости обоих вариантов, большое многообразие пакетов вооружения и датчиков вводят планировщиков противника в большое затруднение в попытках разгадать их миссии в определенный момент времени.
В декабре 2015 года тогдашний министр обороны США Эштон Картер предлагал сокращение серии от 52 до 40 единиц. В настоящее время дискуссии о судьбе кораблей обоих вариантов продолжаются.
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05.05.2017
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