"Супер Тукано" и нигерийская коррупция



Штурмовик А-29 Super Tucano

Источник: authorityngr.com Штурмовик А-29 Super TucanoИсточник: authorityngr.com

Новость о том, что Нигерия купит 12 легких турбовинтовых штурмовиков Super Tucano по линии правительства США на баснословную сумму 600 млн долл США, изрядно озадачила африканские СМИ, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на africanmilitaryblog.com (апрель).

Штурмовики должны заменить парк учебно-боевых реактивных самолетов Alpha Jet производства французской компании Dassault. Эти самолеты принимают активное участие в нанесении ударов по формированиям и объектам террористической организации "Боко-Харам", орудующей в стране.

За последние 10 лет "Супер Тукано" приобрел превосходную статистику - более 230 тыс летных часов и 30 тыс часов в боевых операциях. В настоящее время штурмовики этого типа состоят на вооружении 10 стран мира. Но цена контракта заставляет хвататься за голову. Правительство США закупает штурмовик за 21 млн долл (вдвое больше базовой цены бразильского производителя), однако Нигерия платит в пять раз больше!

Например, Колумбия купила эти самолеты за 10 млн долл за единицу, Гана заплатила за пять штурмовиков 88 млн долл, включая расходы на материально-техническое обеспечение и подготовку пилотов в самой стране.

За эти баснословные 600 млн долл Нигерия могла бы купить большое количество вооружений. Для примера приводятся следующие данные -

Общая стоимость программы создания истребителя JF-17 Thunder составляет 500 млн долл

13 истребителей J-10 обойдутся в 300 млн долл

10 истребителей Су-30К стоят 375 млн долл

Турция купила истребители F-16 block 50 за 57 млн долл за единицу

Египет покупает истребители МиГ-29 новой постройки за 44 млн долл за единицу

УТС Як-130 стоит 15 млн долл

УТС L-8 стоит 10 млн долл

Штурмовик Су-25 стоит 11 млн долл

Истребитель Су-27 Flanker стоит 35 млн долл

Истребитель Су-30 Flanker стоит 47 млн долл

УТС Alenia Aermacchi M-346 стоит 21 млн долл

Подержанный МиГ-29 стоит 16 млн долл

УТС BAE HAWK стоит 12 млн долл

Истребитель Chengdu J-10 Fierce Dragon стоит 41 млн долл

Фрегат Type 054A (Китай) имеет цену 348 млн долл

Правительство Нигерии является гнездом коррупции и массовых откатов. Стоимость 12 штурмовиков "Супер Тукано" съедает половину годового военного бюджета страны, и это в то время, когда экономика страны находится в рецессии, с трудом находятся средства на зарплату солдатам на фронте, плачевно обстоят дела с финансированием гуманитарных программ в охваченной войной севере страны, пишет источник.