"Мачете" - замена А-10



Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой)

Источник: Stavatti Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой)Источник: Stavatti

Фирма Stavatti (стартап, шт. Миннесота) предлагает ВВС США самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск Machete для "частичной замены" штурмовиков A-10 Warthog, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Defence Technology (5 мая). ВВС высказали пожелание приобрести 100 новых штурмовиков.

Самолет мыслится разработчиками как одноместный однодвигательный в двух вариантах - SM-27 (турбовинтовой) и SM-28 (реактивный). Вооружение штурмовика - 30 мм пушка GAU-8 и различное управляемое и неуправляемое вооружение на внешних подвесках.

Но "Мачете" всего лишь концепция. Инициаторы считают, что стоимость одного летного часа турбовинтового варианта составит всего около 1000 долл США, в то время как аналогичный показатель А-10 обходился бюджету Пентагона в более чем 10 000 долл, отмечает источник.

Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой) Источник: Stavatti

Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой) Источник: Stavatti