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"Мачете" - замена А-10

10.05.2017 Военный паритет 315 2
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SM-27 Machete
Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой)
Источник: Stavatti

Фирма Stavatti (стартап, шт. Миннесота) предлагает ВВС США самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск Machete для "частичной замены" штурмовиков A-10 Warthog, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Defence Technology (5 мая). ВВС высказали пожелание приобрести 100 новых штурмовиков.

Самолет мыслится разработчиками как одноместный однодвигательный в двух вариантах - SM-27 (турбовинтовой) и SM-28 (реактивный). Вооружение штурмовика - 30 мм пушка GAU-8 и различное управляемое и неуправляемое вооружение на внешних подвесках.

Но "Мачете" всего лишь концепция. Инициаторы считают, что стоимость одного летного часа турбовинтового варианта составит всего около 1000 долл США, в то время как аналогичный показатель А-10 обходился бюджету Пентагона в более чем 10 000 долл, отмечает источник.

Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой)
Источник: Stavatti
Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-27 Machete (турбовинтовой)
Источник: Stavatti
Самолет непосредственной огневой поддержки наземных войск SM-28 Machete (реактивный)
Источник: Stavatti
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
sergeantananas
1
№1
10.05.2017 01:21
Эту птичку от "BRRRRT" не сдует?
0
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RU
beka1
1026
№2
10.05.2017 01:36
Симпатичный самолетик.
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