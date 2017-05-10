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ХМ25. Бесславная 20-летняя разработка

10.05.2017 Военный паритет 294 1
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XM25 Counter-Defilade Target
XM25 Counter-Defilade Target Engagement System - система оружия для уничтожения целей в укрытиях
Источник: US Army

Армия США расторгла контракт с компанией Orbital ATK Inc. по созданию переносного оружия XM25, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на military.com (6 мая).

XM25 (Counter-Defilade Target Engagement System - система оружия для уничтожения целей в укрытиях) является полуавтоматическим оружием с осколочно-фугасными снарядами прямого выстрела с воздушным взрывом для уничтожения пехоты противника, укрывшегося в окопах или бункерах. Однако технические сложности оказались непосильными для компании, которая не смогла предоставить 20 прототипов оружия для всеобъемлющей оценки, сообщил 5 мая представитель армии США редакции military.com.

Армия полагает, что компания не в состоянии решить проблемы или обеспечить альтернативное предложение. Создание этого оружия совместно с немецкой компанией Heckler & Koch было начато 20 лет назад. По данным dtmdatabase.com, за срыв контракта разработчики подверглись штрафу в 25 млн долл США, но компания Heckler & Koch опровергает это сообщение.

Согласно требованиям, оружие, которое создавалось как часть более обширной программы Objective Individual Combat Weapon (Целевое индивидуальное боевое оружие), должно иметь дальность стрельбы 600 м, боеприпасы взрываются внутри укрытия, вблизи или над окопом. Однако проведенные испытания в Афганистане закончились провалом. Во время стрельбы снаряд взорвался прямо в оружии, причинив солдату "незначительные повреждения". Кроме того, имелись случаи несрабатывания боеприпаса из-за принятых избыточных мер безопасности. По мнению некоторых экспертов, есть еще некоторая надежда на возобновление программы, но в настоящее время судьба этой разработки весьма неопределенна.
07.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
США
Компании
Orbital ATK

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1026
№1
10.05.2017 01:19
А как дыСала, как дыСала...
0
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