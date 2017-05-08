А-50 замечен в Сирии - фото
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Источник: ImageSat International
Израильский разведывательный спутник подтверждает переброску в Сирию, по меньшей мере, одного российского самолета ДРЛО А-50, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (7 мая).
Снимок со спутника Eros B был опубликован в ImageSat International (ISI) 3 мая. Это первый снимок А-50 на базе в провинции Латакия. Отмечается, что самолет, появившийся в Сирии меньше чем через месяц после удара американских крылатых ракет по базе ВВС Сирии, значительно повысит возможности по обнаружению самолетов и КР.
Модернизированный А-50У производится компанией ТАНТК и способен обнаруживать воздушные цели на дальности до 650 км, наземные до 300 км. Самолет может служить в качестве воздушного командного пункта, управляя действиями примерно 10 истребителей.
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08.05.2017
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