FGFA. На условиях Индии



Футуристическое изображение индийского истребителя FGFA, разрабатываемого на базе российского самолета пятого поколения ПАК ФА. На изображении FGFA в цветах индийских ВВС имеет «зубастые» сопла, как у американского F-22. Источник: defence.pk Футуристическое изображение индийского истребителя FGFA, разрабатываемого на базе российского самолета пятого поколения ПАК ФА. На изображении FGFA в цветах индийских ВВС имеет «зубастые» сопла, как у американского F-22. Источник: defence.pk

Во второй половине 2017 года будет подписано полномасштабное соглашение по разработке и производству истребителя пятого поколения FGFA совместно с Россией, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на timesofindia.indiatimes.com (7 мая).

Такое сообщение сделал анонимный источник, который участвует в переговорах с Россией по этой программе. По его словам, Индия является полноправным партнером и здесь нет проблематики передачи технологий. Индия сама может продолжать производство этого самолета (программа PMF) вне зависимости от того, будет ли Россия продолжать свою программу ПАК ФА, отмечают эксперты. В этом случае, вероятно, Россия будет выступать лишь поставщиком двигателей и других критических компонентов для Индии.

Индийские комментаторы полагают, что столь большая задержка подписания полного контракта по программе FGFA была вызвана ранней позицией России, которая заключалась в допуске Индии к разработке лишь некоторых компонентов и ограниченной передаче технологий. Индия настаивала на полной равноправности и возможности самой выполнять модернизацию самолета с получением исходного кода цифрового борта. Получение полной информации по проекту поможет Индии более качественно провести реализацию собственных программ LCA Telas и AMCA.

Конечно же, не обходится и без злорадства в отношении Пакистана. Эта страна имеет лишь истребители F-16 старых версий, по которым США не передают никаких технологий. Пакистан вынужден ограничиваться "ужасными китайскими поделками", которых сам Китай не поставляет в свои ВВС, например, JF-17. Индия же добивается полной передачи технологий новейшей версии истребителя F-16IN Block 70 для развертывания лицензионного производства.

Но есть и комментаторы, которые недовольны столь поздним запуском программы FGFA. По их данным, первый самолет может быть передан ВВС Индии лишь в 2025-2026 годах, когда США и Китай уже вплотную подойдут к созданию истребителя шестого поколения. По их расчетам, понадобится 10-15 лет для производства 200 истребителей, за это время ведущие мировые державы могут уже принять на вооружение беспилотные боевые самолеты.