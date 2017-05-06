СМИ узнали о планах США по вооружению Саудовской Аравии



Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.

Источник: strategypage.com Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.Источник: strategypage.com

США планируют продать Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, программное обеспечение для контроля и управления боевыми действиями, а также возобновить переговоры о поставке Эр-Рияду четырех многоцелевых боевых кораблей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентству удалось узнать, что в Вашингтоне активно работают над улучшением отношений с Эр-Риядом, на которых не лучшим образом сказалась ядерная сделка с Ираном при Бараке Обаме. В планах Белого дома подписание с традиционными союзниками оружейных контрактов на миллиарды долларов.

В частности, по данным источников агентства, обсуждается сделка Lockheed Martin по поставке саудитам систем ПРО THAAD на сумму около миллиарда долларов. Кроме того Эр-Рияд, возможно, закупит у компании комплексы программного обеспечения C2BMC для контроля и управления боевыми действиями, а также для спутников.

Велика вероятность покупки Саудовской Аравией у США многоцелевых боевых кораблей. Сделка на 11,5 миллиарда долларов была согласована Госдепартаментом еще в 2015 году и, как отмечается, может стать первым за несколько десятилетий случаем продажи американских военных судов другим странам.

Кроме того, ведутся переговоры о поставках Эр-Рияду бомб Paveway с лазерным наведением, производства компании Raytheon, и бронебойных боеприпасов. Обсуждение возможных сделок ускорено в последние недели в связи с запланированным визитом президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Reuters отмечает, что экспорт американского оружия контролирует Конгресс США с той целью, чтобы другой союзник США на Ближнем Востоке — Израиль — мог сохранить военное преимущество над своими соседями.

В апреле системы ПРО THAAD были развернуты в Южной Корее. Президент США выразил желание получить от Сеула миллиард долларов за противоракетную оборону.