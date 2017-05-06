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СМИ узнали о планах США по вооружению Саудовской Аравии

10.05.2017 Lenta.ru 133 0
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THAAD
Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.
Источник: strategypage.com

США планируют продать Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, программное обеспечение для контроля и управления боевыми действиями, а также возобновить переговоры о поставке Эр-Рияду четырех многоцелевых боевых кораблей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентству удалось узнать, что в Вашингтоне активно работают над улучшением отношений с Эр-Риядом, на которых не лучшим образом сказалась ядерная сделка с Ираном при Бараке Обаме. В планах Белого дома подписание с традиционными союзниками оружейных контрактов на миллиарды долларов.

В частности, по данным источников агентства, обсуждается сделка Lockheed Martin по поставке саудитам систем ПРО THAAD на сумму около миллиарда долларов. Кроме того Эр-Рияд, возможно, закупит у компании комплексы программного обеспечения C2BMC для контроля и управления боевыми действиями, а также для спутников.

Велика вероятность покупки Саудовской Аравией у США многоцелевых боевых кораблей. Сделка на 11,5 миллиарда долларов была согласована Госдепартаментом еще в 2015 году и, как отмечается, может стать первым за несколько десятилетий случаем продажи американских военных судов другим странам.

Кроме того, ведутся переговоры о поставках Эр-Рияду бомб Paveway с лазерным наведением, производства компании Raytheon, и бронебойных боеприпасов. Обсуждение возможных сделок ускорено в последние недели в связи с запланированным визитом президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Reuters отмечает, что экспорт американского оружия контролирует Конгресс США с той целью, чтобы другой союзник США на Ближнем Востоке — Израиль — мог сохранить военное преимущество над своими соседями.

В апреле системы ПРО THAAD были развернуты в Южной Корее. Президент США выразил желание получить от Сеула миллиард долларов за противоракетную оборону.
06.05.2017
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Страны
Израиль
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
THAAD
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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