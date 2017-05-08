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СМИ сообщили о контракте на поставку восьми Су-30 в Бангладеш

10.05.2017 Lenta.ru 134 0
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Модель Су-30СМЭ
Модель Су-30СМЭ в экспозиции Singapore Airshow 2016
Источник: Alert 5 ‏@alert5

Бангладешский веб-ресурс BDMilitary.com сообщил о заключении контракта на поставку восьми истребителей Су-30СМЭ для ВВС этой страны. Контракт, якобы подтвержденный анонимным источником в российской госкорпорации "Ростех", также включает опцион еще на четыре самолета данного типа.

Как отмечается в сообщении, контракт был подписан в рамках тендера, открытого ВВС Бангладеш 27 апреля 2017 года. В рамках соглашения также планируется подготовка пилотов и технического персонала, а также поставки вооружений и запасных частей.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ представляет собой экспортную модификацию самолета Су-30СМ, строящегося по заказу ВВС России, который, в свою очередь, разработан на основе экспортной машины Су-30МКИ. Прототипом последнего был перехватчик Су-30, созданный по заказу ВВС СССР. Су-30СМЭ был впервые представлен на авиасалоне в Сингапуре в начале 2016 года.
08.05.2017
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Страны
Бангладеш
Россия
Сингапуp
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
Ростех

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