СМИ сообщили о планах США увеличить контингент в Афганистане
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Американские солдаты батареи Альфа 2-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 4-й пехотной бригадной боевой тактической группы 4-й пехотной дивизии ведут артиллерийский огонь из 155-мм буксируемой гаубицы M777A2 22-го августа 2014-го года на аэродроме в Кандагаре в Афганистане. Солдаты и их подразделение проводят пристрелочную стрельбу. (Фото специалиста Ариэля Соломона (Ariel Solomon), Армия США)
Источник: strategypage.com
Советники президента США Дональда Трампа предлагают поменять стратегию американской военной кампании в Афганистане, увеличив воинский контингент в республике на три тысячи человек и расширив полномочия Пентагона по нанесению авиаударов по боевикам "Талибана". Об этом сообщила газета The Washington Post в понедельник, 8 мая.
Источники издания рассказали, что к нынешним 8,4 тысячи военнослужащих в Афганистане предлагается добавить еще не менее трех тысяч. Кроме того, если проект будет одобрен, то чиновники Пентагона сами будут определять количество находящихся в стране американских военных.
Введенные администрацией предыдущего президента Барака Обамы ограничения в отношении действий в зонах боевых действий военных советников из США советники Трампа предлагают отменить.
Кроме того, Пентагон сможет получить расширенные полномочия по применению авиации против запрещенного в России "Талибана".
Автором проекта предложений стал помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. Трамп пока не выказывал свою поддержку. В то же время, по информации WP, в Белом доме есть и противники давления на "Талибан" с целью заставить лидеров движения сесть за стол переговоров.
27 апреля сообщалось, что в Пентагоне подтвердили расширение полномочий ведомства по увеличению численности американского военного контингента в Ираке и Сирии.
В феврале 2017 года командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон потребовал от Конгресса укрепить несколькими тысячами человек контингент, развернутый в Афганистане. В данный момент в Афганистане находятся около 8,5 тысяч американских военных.
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09.05.2017
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