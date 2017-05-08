Почти 95 тысяч школьников из 85 регионов России вступили в "Юнармию"
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Юнармия в Ярославле
Источник: www.vsegeroi.ru
В конце мая в парке "Патриот" пройдет Всероссийский слет "Юнармии"
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Почти 95 тысяч школьников из 85 регионов РФ вступили во Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия". Об этом сообщили в Минобороны России.
"На сегодняшний день в ряды "Юнармии" вступили почти 95 тысяч детей из всех 85 регионов страны. В частности, сегодня в Абакане (Республика Хакасия) ряды "Юнармии" пополнили еще 200 школьников", - сообщили в военном ведомстве.
После произнесения клятвы на верность Отечеству и всему юнармейскому братству, юные патриоты возложили цветы к Мемориалу памяти, который расположен на плацу воинской части, а начальнику регионального штаба "Юнармии" Николую Крикьянцу было вручено знамя юнармейского движения, рассказали в Минобороны.
На торжественною церемонию вступления в Юнармию в Абакан прибыли начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев и олимпийские чемпионы армейского клуба, а также глава республики Хакасия Виктор Зимин. Он пожелал новым участникам движения "с честью нести гордое звание юнармейца, всегда быть патриотами Хакасии и России", отметили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что в конце мая в парке "Патриот" в Подмосковье пройдет Всероссийский слет "Юнармии".
Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, имеет свои отделения во всех регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.
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08.05.2017
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