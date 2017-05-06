Индия открыла на своей территории совместное с Израилем оборонное предприятие



Израильская автоматическая винтовка IWI X95 330 в исполнении под патрон 5,56х45 мм

Источник: Israel Weapon Industries / iwi.net Израильская автоматическая винтовка IWI X95 330 в исполнении под патрон 5,56х45 ммИсточник: Israel Weapon Industries / iwi.net

4 мая 2017 года в индийском штате Мадхья-Прадеш открылось совместное индийско-израильское предприятие по производству стрелкового оружия, пишет индийская газета "The Economic Times".

Индийская корпорация Punj Lloyd в сотрудничестве с израильской компанией Israel Weapons Industries (IWI) планирует развить совместное предприятие в центр по поставке оружия в Израиль, Индию, а также на мировые рынки. При этом в руководстве Punj Lloyd уточнили, что на экспорт не будут поставляться готовые изделия - завод займется производством комплектующих, которые будут поставляться в Израиль для сборки и последующего экспорта в третьи страны.

На заводе будут производиться такие образцы оружия как снайперская винтовка Galil, легкий пулемет Negev, автоматические винтовки X95 (Micro Tavor), Tavor и Galil ACE. Производство должно начаться в конце года после получения необходимых лицензий.

Представители Punj Lloyd сообщили газете, что компания предложила винтовки Tavor на новый тендер министерства ообороны Индии на замену 5,56-мм автоматической винтовки INSAS, которые находятся на вооружении индийской армии (на предыдущий тендер на замену INSAS, отмененный в 2015 году, компания IWI в партнерстве с Punj Lloyd выставляли винтовку Galil ACE).