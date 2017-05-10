Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина



Алексей Рогозин

Источник: s12.stc.all.kpcdn.net Алексей РогозинИсточник: s12.stc.all.kpcdn.net

Партия «Яблоко» направила в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов после назначения его сына Алексея на должность гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»). Обращение, копия которого также была направлена в правительство, попало в распоряжение «Дождя».

По мнению партии, личная заинтересованность Рогозина, в обязанности которого входит курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого является ОАК и «Ил», ​может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, сообщает телеканал.

В заявлении партии отмечается, что согласно с положениями закона о противодействии коррупции и закона о правительстве России, у Рогозина присутствуют признаки неурегулированного конфликта интересов. При этом в «Яблоке» подчеркнули, что неизвестно, сообщал ли Рогозин о данной ситуации в кабинет министров.

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Документ, в котором «Яблоко» просит тщательно проверить данную ситуацию, был подписан председателем московского отделения партии Сергеем Митрохиным.

О назначении сына Дмитрия Рогозина Алексея на пост гендиректора «Ил» стало известно 2 мая. Соответствующее решение совета директоров ОАК опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации. В ОАК РБК сообщали, что Алексей Рогозин займется в «Ил» созданием транспортного дивизиона.