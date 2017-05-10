Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина
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Алексей Рогозин
Источник: s12.stc.all.kpcdn.net
Партия «Яблоко» направила в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить вице-премьера Дмитрия Рогозина на конфликт интересов после назначения его сына Алексея на должность гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»). Обращение, копия которого также была направлена в правительство, попало в распоряжение «Дождя».
По мнению партии, личная заинтересованность Рогозина, в обязанности которого входит курирование авиационно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, частью которого является ОАК и «Ил», может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, сообщает телеканал.
В заявлении партии отмечается, что согласно с положениями закона о противодействии коррупции и закона о правительстве России, у Рогозина присутствуют признаки неурегулированного конфликта интересов. При этом в «Яблоке» подчеркнули, что неизвестно, сообщал ли Рогозин о данной ситуации в кабинет министров.
27 февраля в рамках форума в Сочи полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что на место главы АЛРОСА вскоре будет назначен сын специального...
Документ, в котором «Яблоко» просит тщательно проверить данную ситуацию, был подписан председателем московского отделения партии Сергеем Митрохиным.
О назначении сына Дмитрия Рогозина Алексея на пост гендиректора «Ил» стало известно 2 мая. Соответствующее решение совета директоров ОАК опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации. В ОАК РБК сообщали, что Алексей Рогозин займется в «Ил» созданием транспортного дивизиона.
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02.05.2017
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Друг Георгия
404
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№1
10.05.2017 05:25
Ну, вот, вроде порядок пытаются навести, а то "протежей" слишком много с молчаливого согласия, как грибов в грибной сезон...
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NANOBOT
887
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№2
10.05.2017 06:29
В ходе проверки выяснится, что трудоустроили с грубейшими нарушениями: не дали золотой парашют с бюджет области, отсутствует представительская яхта для приема инзаказчиков и вилла в Ницце для почетного ветерана отрасли. Нарушения устранить в кратчайшие сроки.
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gvinpin
69
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№3
10.05.2017 07:02
Есть такая профессия - Родину расхищать. Его дядя был директором до мальца. Семейный подряд.
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