Подводная лодка "Краснодар" переходит на Черноморский флот



Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017

Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

5 мая 2017 года командующий ВМС Нидерландов и Адмирал Бенилюкса генерал-лейтенант флота Роб Веркерк на своей странице в twitter.com сообщил, что в Северном море совершает переход в надводном положении большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России. По всей видимости, лодка совершает переход с Балтики к месту постоянного базирования на Черноморский флот.

Напомним, что подводная лодка Б-265 "Краснодар" является четвертой в серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06363, построенной для Черноморского флота на АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) по контрактам с Министерством обороны России, заключенным в 2010-2011 годах.

Подводная лодка Б-265 "Краснодар" (заводской номер 01673) была заложена на АО "Адмиралтейские Верфи" 20 февраля 2014 года, спущена там на воду 25 апреля 2015 года, а 10 августа 2015 года выполнила свой первый выход в море на ходовые испытания. 5 ноября 2015 года подводная лодка "Краснодар" была официально передана ВМФ России и зачислена в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Новороссийской ВМБ Черноморского флота с базированием в Новороссийске.

Лодка должна была совершить переход на Черноморский флот осенью 2016 года, однако 20 апреля 2016 года в ходе боевой подготовки в Балтийском море получила повреждения в результате столкновения с неустановленным предметом, и с 4 мая по 9 июля 2016 года проходила ремонт на АО "Адмиралтейские Верфи". В результате "Краснодар" был вынужден заново проходить курс боевой подготовки и начал переход на Черноморский флот только теперь.

Ранее на Черноморский флот совершили переход три первые построенные для ВМФ России подводные лодки проекта 06363 - Б-261 "Новороссийск" (прибыла в Новороссийск 21 сентября 2015 года), Б-237 "Ростов-на-Дону" (прибыла в Новороссийск 16 декабря 2015 года) и Б-262 "Старый Оскол" (прибыла в Новороссийск 1 июля 2016 года). Вероятно, две другие введенные в строй ВМФ подводные лодки проекта 06363 Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" также совершат переход на Черноморский флот в 2017 году.