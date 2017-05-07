Заложен головной морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М



Перед церемонией закладки для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 05.05.2017

Источник: Александр Колляков / kuleshovoleg.livejournal.com Перед церемонией закладки для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 05.05.2017Источник: Александр Колляков / kuleshovoleg.livejournal.com

5 мая 2017 года в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" состоялась закладка для ВМФ России головного морского транспорта вооружения (МТВ) нового поколения проекта 20360М, получившего название "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Проектант морского транспорта вооружения - ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел" (Нижний Новгород).

Контракт с Министерством обороны России на строительство двух единиц МТВ был подписан 25 марта 2016 года. Назначение морского транспорта вооружения - прием с причалов и передача на суда специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде.

Согласно приказу Главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 17 апреля 2017 года морскому транспорту вооружения проекта 20360 М, заводской номер 01551 присвоено действительное наименование "Геннадий Дмитриев" [в честь скончавшегося в 2016 году капитана 1-го ранга начальника отдела (государственной приемки кораблей) Главного командования ВМФ России].

Таких больших судов "Вымпел" ещё не строил (длина 77 метров, ширина 15,8 метров, водоизмещение полное 3627 тонн), поэтому создание морского транспорта вооружения - серьёзная задача, которую предстоит в течение двух лет решить коллективу предприятия.

Морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" должен быть сдан заказчику до 25 ноября 2019 года. Нести службу он будет на Черноморском флоте, порт приписки - Севастополь.

Комментарий bmpd. Наш блог уже сообщал, что в конце ноября 2015 года ССЗ "Вымпел" заключил договор с Конструкторским бюро "Вымпел" на поставку документации для постройки транспорта вооружения на базе проекта 20360. Соглашение было подписано в рамках государственного контракта между ССЗ "Вымпел" и Министерством обороны России, который, в свою очередь, был заключен во исполнение решения Министерства обороны от 3 августа 2015 года №235/1/1/9654 "О корректировке технического проекта и строительству модернизированного под технические требования МО РФ морского транспорта вооружения проекта 20360". Доработанному проекту присвоен индекс 20360М. Стоимость работ КБ была оценена в 309,5 млн рублей.

Проект 20360М является таким образом переработанным вариантом признанного неудачным судна проекта 20360 (шифр "Дубняк"), первоначально числившегося плавучим краном-погрузчиком разрядных грузов. Из начатых по контракту 2004 года на ОАО "Окская судоверфь" постройкой двух судов проекта 20360, после длительной достройки и испытаний в 2013 году в состав Каспийской флотилии было введено только головное в качестве транспорта вооружения ВТР-79, а второе было затем достроено на ОАО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде по переработанному проекту в качестве опытового судна "Виктор Чероков" проекта 20360ОС и передано ВМФ России в 2016 году.