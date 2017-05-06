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Новая подлодка "Краснодар" прибудет на Черноморский флот в июне

10.05.2017 ИТАР-ТАСС 104 0
Разделы: Флот
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Б-265 "Краснодар"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Сейчас подлодка осуществляет переход с Балтийского на Черноморский флот

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Краснодар" переходит с Балтийского на Черноморский флот, как ожидается, к месту базирования она прибудет в июне. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Подводная лодка "Краснодар", построенная для Черноморского флота, осуществляет в настоящее время переход с Балтийского на Черноморский флот. Сопровождает ее морской буксир "Виктор Конецкий" Балтийского флота. Ее прибытие к месту базирования ожидается ориентировочно в июне", - сказал Трухачев.

"Краснодар" - четвертая подводная лодка проекта 636.3. Три субмарины этого типа - "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" - уже пополнили состав Черноморского флота. В прошлом году ВМФ России получил пятую и шестую подлодки, "Великий Новгород" и "Колпино", которые пока не перешли на Черное море. Еще шесть таких субмарин планируется построить для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тысячи тонн, подводное достигает около 4 тысяч. "Варшавянки" вооружены в том числе крылатыми ракетами комплекса "Калибр".
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636 Варшавянка
БФ
ТОФ
ЧФ

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