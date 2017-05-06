В Северодвинске спустят на воду буксирное судно "Академик Александров"
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Источник: © РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония спуска на воду новейшего спасательного буксирного судна "Академик Александров" проекта 20183 для Военно-морского флота состоится 11 мая на северодвинском предприятии "Звездочка", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Спасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в Центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск", - говорится в сообщении.
По информации министерства, судно "Академик Александров" предназначено для транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования.
Главное командование ВМФ планирует применять суда этого проекта для обеспечения действий группировок и отрядов боевых кораблей в дальней и ближней морских зонах.
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06.05.2017
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