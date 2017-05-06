В Северодвинске спустят на воду буксирное судно "Академик Александров"



Источник: © РИА Новости . Нина Зотина Источник: © РИА Новости . Нина Зотина

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония спуска на воду новейшего спасательного буксирного судна "Академик Александров" проекта 20183 для Военно-морского флота состоится 11 мая на северодвинском предприятии "Звездочка", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Спасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в Центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск", - говорится в сообщении.

По информации министерства, судно "Академик Александров" предназначено для транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования.

Главное командование ВМФ планирует применять суда этого проекта для обеспечения действий группировок и отрядов боевых кораблей в дальней и ближней морских зонах.