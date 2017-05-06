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ВМФ получит два новейших морских транспорта вооружения проекта 20360М

10.05.2017 РИА Новости 148 0
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Судостроительный завод Вымпел в Рыбинске. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Олег Смыслов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2021 года получит два морских транспорта вооружения проекта 20360М, сообщило в пятницу российское военное ведомство.

В пятницу на судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск) состоялась закладка главного корабля этого проекта. Приказом главкома ВМФ адмирала Владимира Королева кораблю присвоено имя "Геннадий Дмитриев".

"Согласно контракту, заключенному с министерством обороны, судостроительный завод "Вымпел" построит два морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года", - говорится в сообщении Минобороны.

Перспективный транспорт будет иметь ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, что подразумевает возможность его эксплуатации как на чистой воде, так и в условиях Крайнего Севера. Также проектом для улучшения маневровых характеристик предусмотрено оснащение судна носовыми подруливающими устройствами.

"Основным назначением корабля является доставка боеприпасов как в пункты базирования ВМФ, так и на корабли, находящиеся в открытом море", - говорится в сообщении.

Согласно размерениям проекта, морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" будет иметь более 75 метров в длину и более 15 метров в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и на верхней палубе.
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ

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