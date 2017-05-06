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"Адмирал Эссен" с "Калибрами" усилил группировку ВМФ в Средиземноморье

10.05.2017 РИА Новости 145 0
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Сторожевой корабль Адмирал Эссен. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" вступил в состав средиземноморского соединения российского ВМФ, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

"Сегодня новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне", - сказал он.

Помимо "Адмирала Эссена", задачи в составе средиземноморской группировки сейчас выполняет фрегат "Адмирал Григорович".

"Адмирал Эссен" стал вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта. Фрегат, названный в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена, передали флоту 7 июня 2016 года.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Штиль-1
Проекты
11356 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

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