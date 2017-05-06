США назвали условие сотрудничества с "Рособоронэкспортом"



Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Источник: © РИА Новости . Максим Блинов

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Проект федерального бюджета США на 2017 год по-прежнему включает в себя ограничения на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", при этом в тексте прописаны исключения.

В частности, как следует из текста проекта, Вашингтон может сотрудничать с "Рособоронэкспортом", "если это будет соответствовать жизненно важным интересам" страны.

Ранее сенат конгресса одобрил проект федерального бюджета на 2017 финансовый год. За документ высказались 79 сенаторов, против проголосовали 18. Для прохождения законопроекта его сторонникам достаточно было получить 51 голос.

Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год. Теперь документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Никакие из соответствующих денежных средств не могут быть использованы министром обороны или любыми другими официальными лицами из министерства обороны для заключения контракта, меморандума о взаимопонимании или договора о сотрудничестве, предоставления гранта или займа "Рособоронэкспорту" или любому дочернему предприятию "Рособоронэкспорта", - говорится в проекте федерального бюджета.

Далее прописано, что министр обороны Соединенных Штатов "может временно откладывать ограничения, если по итогам консультаций с госсекретарем США и директором национальной разведки будет определено, что это соответствует жизненно важным интересам национальной безопасности США".

США 2 сентября 2015 года ввели санкции против "Рособоронэкспорта", запретив государственным учреждениям покупать какие-либо товары или услуги российского государственного оборонного концерна. В июле 2016 года в санкции была внесена оговорка, согласно которой отдельные приобретения возможны с разрешения госсекретаря.