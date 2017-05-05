Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракета Ariane-5 впервые за полтора месяца стартовала из Гвианы после забастовки рабочих

10.05.2017 ИТАР-ТАСС 102 0
0
Понравилась новость?
 0
РН Ariane 5
Старт ракеты Ariane 5
Источник: P Baudon / ESA / AP

Забастовщики на несколько недель перекрыли въезд на территорию космического центра, снять блокаду удалось лишь 22 апреля

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane-5 успешно произведен с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Об этом сообщили в компании Arianespace, которая обслуживает коммерческие старты с этой площадки в Гвиане.

На орбиту ракета успешно вывела два телекоммуникационных спутника. Общая масса полезной нагрузки составила 9,41 т.

Первый аппарат - геостационарный спутник стратегической связи SGDC массой 5,73 т для бразильского оператора Telebras, работающего по государственному заказу. Он имеет двойное назначение - военное и гражданское - и предназначен, в частности, для использования бразильскими вооруженными силами и правительственными структурами.

Второй аппарат - KOREASAT-7 массой 3,68 т, запущенный по заказу южнокорейского оператора связи ktel. Спутник призван обеспечить передачу сигнала для видеотрансляций, передачи данных, доступа в интернет и других телекоммуникационных сервисов. Зона его охвата - Южная Корея, Филиппины, Индокитайский полуостров, Индия и Индонезия.

Нынешний запуск Ariane-5 с космодрома в Гвианском космическом центре - второй по счету в этом году и 78-й успешный старт подряд для этого семейства ракет. Первоначально запуск был запланирован на 21 марта, однако с тех пор он постоянно откладывался из-за бессрочной всеобщей забастовки, объявленной во Французской Гвиане в минувшем месяце. Забастовщики, в частности, на несколько недель перекрыли въезд на территорию центра, и снять блокаду удалось лишь 22 апреля - только после этого космодром смог вернуться к работе в штатном режиме и возобновить подготовку отложенных запусков.

Из-за массового движения протеста в Гвиане был также перенесен и старт российской ракеты "Союз-СТ", которая должна была 4 апреля вывести на орбиту телекоммуникационный спутник для люксембургского оператора SES. Теперь этот запуск запланирован на 18 мая.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Гвиана
Индия
Индонезия
Китай
Люксембург
Россия
Филиппины
Франция
Южная Корея
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
ИТ
Союз-2 РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 07:47
  • 5
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 10.05 07:46
  • 6
День Победы. Вспомним всех.
  • 10.05 07:10
  • 1
Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148
  • 10.05 07:02
  • 3
Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина
  • 10.05 06:28
  • 53
F-35 в цифрах
  • 10.05 03:48
  • 4850
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.05 01:36
  • 2
"Мачете" - замена А-10
  • 10.05 01:19
  • 1
ХМ25. Бесславная 20-летняя разработка
  • 09.05 22:28
  • 2
Источник: МО и ОАК могут в 2018 г. подписать контракт на более 30 МиГ-35
  • 09.05 21:50
  • 1
Эксперт назвал МиГ-35 главным фаворитом в тендере для ВВС Бангладеш
  • 09.05 21:30
  • 28
"Черные дыры" и красные линии
  • 09.05 21:30
  • 34
Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"
  • 09.05 19:55
  • 1
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 09.05 18:45
  • 3
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 09.05 14:56
  • 17
Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП
другие обсуждаемые темы