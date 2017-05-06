Начальником войск РХБ-защиты стал генерал-майор Игорь Кириллов
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Игорь Кириллов
Источник: Newstes.ru
На этой должности он сменил Эдуарда Черкасова
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России стал генерал-майор Игорь Кириллов. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, на этой должности он сменил генерал-лейтенанта Эдуарда Черкасова.
"В апреле 2017 года указом президента РФ Игорь Кириллов назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России", - сообщили в военном ведомстве.
Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м.
С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а осенью 2014 года был назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
Женат. Имеет двоих сыновей. Награжден государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ.
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06.05.2017
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