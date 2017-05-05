Новые технологии, которые вскоре начнут менять ваш бизнес



Источник: gereports.ca Источник: gereports.ca

Чатботы, устройства Интернета вещей, прогнозная аналитика, виртуальная/дополненная реальность изготовились подорвать самую основу бизнеса и изменить то, как компании взаимодействуют между собой и другими компаниями.

Когда мы говорим о будущем технологий, в том числе и в бизнесе, каждый представляет себе его по разному. Некоторые придерживаются той точки зрения, что это будет какая-то одна технология, но её влияние окажет на предпринимательскую деятельность решающее воздействие. Возможно, спустя несколько лет произойдёт постепенный отказ от оборота бумажных денег и предприятия перейдут на продвинутые возможности цифровой торговли. На самом деле вариаций на тему изменений бизнес-ландшафта может быть много, но уже сейчас на рынке присутствует ряд технологий, которые однозначно окажут воздействие не только на потребительский, но и корпоративный рынок.

Издание InformationWeek приводит их список, утверждая, что в ближайшее время они окажут значительное влияние на то, как функционирует бизнес и каким образом ему следует выстраивать отношения с клиентами. Издание советует тщательно проанализировать этот список, "примерить" каждую из новинок на себя, обдумать, какую пользу она может принести вашей компании и как с её помощью создать сервис, удовлетворяющий нужды клиентов. Чем больше внимания вы уделите новым веяниям моды, тем лучше будете подготовлены к борьбе с конкурентами.

Чатботы

Интеллектуальные агенты и чатботы — растущее направление, которое станет важной частью следующей волны пользовательских интерфейсов, предполагающих использование голосовых и других широкополосных каналов связи. Появление интеллектуальных чатботов для мобильных устройств возвестили такие агенты, как Siri и Cortana, а также интеллектуальные устройства вроде Amazon Echo.

Мобильные устройства — только начальное звено, обосновавшись там, чатботы станут использоваться повсеместно — они помогут пройти регистрацию в аэропорту, ответят на вопросы, которые пользователи задают, готовясь приобрести что-то в онлайн-магазине, или научатся принимать заказы в ресторане быстрого питания. Со временем пользователи захотят более глубокого взаимодействия с чатботами, поэтому вам потребуется выйти за рамки традиционных отношений с клиентами — обычной рассылки рекламных сообщений или общения с клиентами по чату.

Одну из наиболее успешных бот-платформ создала Facebook. Платформа была запущена в апреле прошлого года, и за относительно короткий срок к ней присоединилось 45 тыс. разработчиков. Их интерес к платформе легко объясним — Messenger пользуется 900 млн. пользователей. Глядя на успех уже одного только Messenger, можно сделать далеко идущие выводы о будущем чат-ботов. Так как же к нему подготовиться? Универсальных советов здесь не существует, но вы можете начать со своего сайта. Он должен наполняться динамично меняющейся информацией, отвечать запросам, предъявляемым заинтересованными в этом клиентами.

Параллельно убедитесь, что ваши чат-боты работают корректно, обеспечивая уровень интерактивного взаимодействия, к которому пользователи уже привыкли при помощи натурального языка. Какими опциями наделить ваши чатботы, подходящее ли время для того, чтобы расширить их возможности — вот те вопросы на которые вам предстоит ответить, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые предлагают чатботы.

Интернет вещей

Мнения экспертов по поводу популярности технологии Интернета вещей (IoT) разнятся, вернее, в её успехе никто не сомневается, вот только никто не берется установить временные рамки, когда это произойдет. И всё же к приходу IoT нужно подготовиться. Несмотря на то, что подавляющему большинству обывателей эта технология известна по носимым устройствам, она также присутствует в автомобилях, домашних приборах, фабричном оборудовании и др. Что касается предприятий, то многие из них уже используют IoT для контроля цепочек поставок компонентов, управления складскими запасами, своевременной смены изношенных деталей, например пневмоцилиндров, логистики и изучения пользовательских предпочтений при совершении покупок.

Ещё одна сфера применения IoT — "умные" дома, где различного рода датчики и сенсоры отслеживают энергопотребление. Набирает обороты концепция промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), согласно которой промышленные устройства и оборудование типа программируемых контроллеров, модулей ввода-вывода и др. объединены в сеть посредством Интернета. IIoT используется для профилактического обслуживания станков, прогнозирования потенциальных неисправностей, что дает компаниям более полное представление о текущем состоянии и производительности оборудования и тем самым снижает риск незапланированных простоев.

Промышленный интернет выходит далеко за рамки производственных предприятий. В качестве примеров реализации можно назвать беспилотные автомобили, способные безопасно перемещаться к точке назначения без водителей; системы удаленного сбора различных медицинских показателей, позволяющие контролировать состояние пациентов врачом дистанционно; оборудованные "умными" датчиками системы водоснабжения, управления парковками и другие системы интеллектуального города.

Учитывая, какой потенциал несёт IoT, вашей компании будет не лишним потратить часть времени на то, чтобы понять, как масштабировать эту технологию для вашей компании, извлечь из неё выгоду, обеспечить безопасность данных и убедить ваших клиентов, что они в полной безопасности.

Большие данные/прогнозная аналитика

Технология больших данных медленно, но верно протаптывает дорогу в большой бизнес. По мере её развития можно рассчитывать, что количество данных, обрабатываемых этой технологией, будет перерастать в качество. Именно за это отвечает прогнозная аналитика, которая стоит на верхушке информационной цепочки, анализируя различные типы данных и выдавая на основе этого прогнозы. В последнее время эксперты делают упор на аккумуляции внешних данных из социальных сетей и других источников, формирующих образ и описывающих поведенческие аспекты среднестатистического покупателя.

Копилку информации о нём также пополняют чатботы и IoT. Вместе с тщательным анализом большие данные смогут предоставить компаниям более целенаправленный подход в определении целевой аудитории, отличающийся от сбора демографической статистики. Ваша компания должна знать, что вместе с совершенствованием сбора статистики незамедлительно последуют проблемы, связанные с приватностью, поэтому в погоне за ценными данными важно использовать только те из них, которые не переходят её границы. По данным проекта Wikibon, к 2026 г. доходы индустрии больших данных достигнут отметки в 92 млрд. долл., а до наступления этого момента будут ежегодно расти на 14,4%.

Дополненная/виртуальная реальность (AR/VR)

Компании по всему миру продолжают инвестировать в технологии виртуальной и дополненной реальности. Их притягательность для бизнеса растёт — AR/VR будут сливаться с цифровыми сетями, что приведет к появлению тесно взаимосвязанных систем устройств, способных к упорядочиванию потоков информации, поступающих к пользователю с помощь гиперперсонализированных и релевантных приложений и сервисов.

Технологии AR/VR больше не воспринимаются как технологии для игр. Многие компании начали использовать их для обучения, коммуникаций, маркетинговых целей и для улучшения взаимодействия с клиентами. Если на них есть спрос — будет и предложение. VR-устройств типа шлёмов или гарнитур будет появляться всё больше, что приведёт к конкуренции и снижению цен. Gartner ожидает быструю эволюцию ландшафта такого рода устройств и приложений для них (пользовательских и корпоративных) вплоть до 2021 г.

Предприятиям пока что не следует бросаться в омут новизны и присмотреться к тому, как AR/VR будут эволюционировать, какие плюсы они будут предлагать с точки зрения взаимодействия с клиентами и лишь затем вплетать эту технологию в корпоративную ткань. Захотят ли пользователи взаимодействовать с AR/VR? Участвовать ли в AR/VR-движении компаниям? Могут ли предприятия использовать эту технологию, чтобы продать больше товароы? Найти ответы на эти вопросы вам только предстоит, но знайте: пока вы их ищите, множество предприятий уже начинают их опробовать.