Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Арктический «Тор» на Параде Победы

05.05.2017 Пресс-Служба ООО НПО Садко 784 0
0
Понравилась новость?
 0
Тор-М2ДТ
ЗРК «Тор-М2ДТ» на подготовке к параду 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Источник: http://sadko.biz/

72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне традиционно будет отмечаться Парадом на Красной площади. И снова в колонне техники пройдут «Торы», зенитные ракетные комплексы производства Ижевского электромеханического завода «Купол». Вместе с дивизионом машин «Тор-М2У», стоящих на службе в Армии, зрители впервые увидят и новую модификацию ЗРК.


Роман Петров начальник сборочного цеха АО «ИЭМЗ «Купол»:


«В 2017 году 9 Мая наше предприятие в очередной раз будет участвовать в Параде Победы на Красной площади Москвы. Ежегодно это событие вызывает гордость каждого работника АО «ИЭМЗ «Купол», причем в этот раз «Купол» представляет, наряду с серийными, абсолютно новый образец комплекса «Тор» — вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» для работы в условиях Крайнего Севера.

В 2016 году Министерством обороны был одобрен облик новой модификации, и на предприятии «закипела» работа над разработкой конструкторской документации и изготовлением нового изделия.

Основное отличие этого варианта — применение двузвенного тягача производства завода «Витязь». Аппаратура комплекса размещена в модуле, который по сути является автономным. В процессе изготовления (освоения производства) цеху пришлось столкнуться с рядом технических задач, а именно, тягач имеет габариты значительно больших размеров относительно классического шасси «Тора» — это существенно меняет технологию сборки и настройки изделия. Некоторые узлы и агрегаты были применены впервые и не сразу «хотели» работать. Но слаженный коллектив цехов, ОКБ, СКБ предприятия успешно решил все текущие проблемы в срок, поставленный Министерством обороны, и отправил три изделия к месту проведения тренировок расчетов в Алабино. С техникой командирована бригада, которая в основном состоит из водителей-испытателей сборочного цеха АО «ИЭМЗ «Купол». Специалистов подобрали по возрасту и росту, обучили специфике работы с новым шасси на заводе-изготовителе, они сдали экзамены и сейчас находятся на тренировках с расчётами. Пробные заезды проходят ежедневно.

Параллельно шла работа по созданию образца ЗРК «Тор-М2ДТ» для проведения испытаний. На сегодня успешно проведены работы на полигоне Капустин Яр, в том числе натурные, по реальным целям, что вселяет уверенность в востребованности нашего комплекса».


Дебют арктической версии решили связать именно с праздничным маршем, потому все другие появления «Тор-М2ДТ» на публике до этого времени возможны только в зачехленном виде. Над модификацией М2ДТ несколько лет работали лучшие конструкторы Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в который входит АО «ИЭМЗ «Купол», и, наконец, готовы показать миру первые образцы. Арктический «Тор» имеет ряд уникальных характеристик, полученных в результате модернизации, и готов к работе в условиях низких температур и отсутствия дорог. Двузвенный вездеход в качестве шасси и радиоэлектронная аппаратура комплекса адаптированы к работе в таких условиях, испытаны, и уже скоро Армия будет располагать этим уникальным зенитным ракетным комплексом.


Присутствие «Торов» на Параде Победы в таком амплуа - знаковое событие, перспективы демонстрируемых ЗРК теперь не ограничиваются сушей: для войсковой противовоздушной обороны открыты Крайний Север и море.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Пресс-Служба ООО НПО Садко
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
С-350 50Р6А "Витязь"
Тор
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы