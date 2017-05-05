Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Росэлектроника» начала серийное производство «арктических» станций спутниковой связи

05.05.2017 ОАО «Росэлектроника» 513 0
0
Понравилась новость?
 +1
Российская Электроника
Российская Электроника
Источник: www.ruselectronics.ru

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе Тигр-СпН в интересах Министерства обороны РФ. Разработка под кодовым названием «Лощина-ГУС» в отличие от станций предыдущего поколения может работать в движении и не требует времени на развёртывание, что в разы увеличивает оперативность управления войсковыми подразделениями.


Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля Тигр-СпН, защищен от естественных и преднамеренных помех и оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной. При этом, машина снабжена мобильным местом оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.


Разработанные красноярским АО «НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть оперативно развернуты в любой местности, осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.


Благодаря современному оборудованию «Лощина-Гус» может организовать высокоскоростной цифровой канал связи (до 2048 кбит/с) для видеоконференций, дуплексную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера», «Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ».


Станции спутниковой связи Р-444-Д уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине 2017 года.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы