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В ПАО ААК «Прогресс» завершена реконструкция цеха окончательной сборки

05.05.2017 АО «Вертолеты России» 541 0
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Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
Источник: http://dv-brand.ru/

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершена реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза. Реализация этого проекта велась в рамках масштабной модернизации производства, которая активно проводится на предприятии.


В 2016 году модернизация производства «Прогресса», проводимая в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России», получила новый виток развития в связи с началом работы компании на экспорт. Реконструкция цеха окончательной сборки, реализованная в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс», стала одним из самых масштабных проектов по модернизации производства завода.


«В 2016 году мы провели все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим значительным увеличением его объемов, в частности, начали реконструкцию цеха окончательной сборки. В результате проведенных работ производственная мощность увеличилась в два раза, что позволит организовать два потока сборки – работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52», - рассказал управляющий директор авиационной авиакомпании «Прогресс» Юрий Денисенко.


Кроме того, на базе цеха окончательной сборки был реализован Lean-проект «Создание эффективной системы управления в цехе окончательной сборки». В ходе его реализации специалистами предприятия была спроектирована новая организационная оснастка, проведён анализ системы управления цехом, выстроена эффективная модель для автоматизации процесса календарного планирования и построена трехмерная цифровая модель производства в программе «Tecnomatix Plant Simulation». Аналогичные проекты сегодня также реализуются в механическом цехе программной обработки деталей и в заготовительно-штамповочном цехе.


В рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс» на предприятии также ведется модернизация центра подготовки производства, реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, компрессорной станции, модернизация термического производства, а также завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования, что в совокупности позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. Работы на данных объектах планируется завершить в 2018 году.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Ростех
Проекты
Бережливое производство
Гособоронзаказ

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