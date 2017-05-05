«Вертолеты России» не тянут без Украины



Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолеты Ми-26. Фото Алексея МихееваИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг снижает прибыль и поставки

Укрепление рубля и глобальное снижение спроса на вертолетную технику резко ухудшило финансовые результаты холдинга "Вертолеты России". По итогам 2016 года прибыль упала почти в три раза, поставки вертолетов сократились на 11%. Новое руководство холдинга объясняет провал конъюнктурой рынка, но эксперты говорят об эффекте остановки поставок украинских двигателей.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в прошлом году показал снижение выручки на 2,5%, до 214 млрд руб., прибыль сократилась почти в три раза — с 42,2 млрд до 16,2 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. EBITDA упала с 65,5 млрд до 40,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 19% против 29,8%. При этом поставки вертолетов продолжили снижаться — на 10,8%, до 189 машин (в 13 стран). Портфель заказов на конец 2016 года сократился почти на 20%, до 396 млрд руб.

Новый гендиректор холдинга Андрей Богинский, занявший эту должность в конце января, объяснил снижение ряда финансовых показателей "стагнацией глобального рынка вертолетной техники". По его мнению, речь идет о падении спроса как на российскую, так и на зарубежную продукцию. Для сравнения: вертолетный сегмент Leonardo-Finmeccanica, который включает показатели Agusta Westland, показал падение выручки на 19%, до €3,6 млрд. Показатели Sikorsky, который с ноября 2015 года вошел в Lockheed Martin, теперь отдельно не раскрываются.

"Вертолеты России" поставили в 2016 году пять вертолетов Ка-32А11ВС, два Ми-171Е и один Ми-26ТС в Китай, три Ми-171Е в Бангладеш, два Ми-171Ш и четыре Ми-35М в Казахстан, шесть Ми-17В-5 в Белоруссию. Алжиру передали шесть вертолетов Ми-28НЭ, два Ми-26Т2, а также продолжили модернизацию Ми-171Ш. Ирак получил три вертолета Ми-35М и 10 Ми-28НЭ. С Анголой закрыт контракт на поставку восьми Ми-171Ш (переданы последние четыре машины). Нигерия получила два Ми-35М, а Уганда — один Ми-171Е. В интересах Венесуэлы и Колумбии велись работы по модернизации вертолетов Ми-35М и Ми-17В-1 соответственно. Также два вертолета Ми-17В-5 получило Минобороны Сербии.

"По вертолетной тематике у наших партнеров вопросов практически не возникает, рекламаций почти нет",— говорит источник "Ъ" в сфере ВТС. В 2017 году должны начаться первые поставки ударных вертолетов Ка-52 в Египет, а также должен быть заключен новый контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией. Российские военные называют "Вертолеты России" одной из самых дисциплинированных компаний по срокам сдачи продукции. В 2016 году завод "Прогресс" (город Арсеньев) поставил военным не только положенные 14 ударных вертолетов, но и две такие машины с опережением — в счет поставок 2017 года.

Закрепиться на глобальном вертолетном рынке и найти новых клиентов холдинг намерен за счет "повышения летно-технических характеристик вертолетов, доработки системы послепродажного обслуживания", отметил господин Богинский.

Но, по мнению эксперта портала Aviation Explorer Владимира Карнозова, ухудшение показателей "Вертолетов России" связано не только с рыночной конъюнктурой. Отечественные заводы могли поставить заказчикам больше вертолетов, если бы не прекращение поставок двигателей семейства ТВ3-117 с запорожского завода "Мотор-Сич", что произошло по решению правительства в Киеве.

До конфликта Киева и Москвы "Мотор-Сич" поставлял в РФ около 600 двигателей. Ими комплектовалось подавляющее большинство Ми-8/17, Ми-28 и Ка-27/31 (все с учетом двигателей, собранных с применением украинских комплектов на заводе им. В. Я. Климова в Санкт-Петербурге). "Производство альтернативных двигателей ВК2500 и ТВ7-117В растет, однако оно пока не полностью закрывает провал",— утверждает эксперт. По его мнению, полное решение проблемы займет два-три года, что должно привести к росту продаж "Вертолетов России". Продажи могут увеличиться и по мере роста выпуска новых продуктов, таких как "Ансат", Ка-62 и Ми-38, а также реализации программы лицензионной сборки в Индии из российских комплектов Ка-226Т.

Елизавета Кузнецова, Иван Сафронов