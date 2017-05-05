«Вертолеты России» не тянут без Украины
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Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг снижает прибыль и поставки
Укрепление рубля и глобальное снижение спроса на вертолетную технику резко ухудшило финансовые результаты холдинга "Вертолеты России". По итогам 2016 года прибыль упала почти в три раза, поставки вертолетов сократились на 11%. Новое руководство холдинга объясняет провал конъюнктурой рынка, но эксперты говорят об эффекте остановки поставок украинских двигателей.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в прошлом году показал снижение выручки на 2,5%, до 214 млрд руб., прибыль сократилась почти в три раза — с 42,2 млрд до 16,2 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. EBITDA упала с 65,5 млрд до 40,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 19% против 29,8%. При этом поставки вертолетов продолжили снижаться — на 10,8%, до 189 машин (в 13 стран). Портфель заказов на конец 2016 года сократился почти на 20%, до 396 млрд руб.
Новый гендиректор холдинга Андрей Богинский, занявший эту должность в конце января, объяснил снижение ряда финансовых показателей "стагнацией глобального рынка вертолетной техники". По его мнению, речь идет о падении спроса как на российскую, так и на зарубежную продукцию. Для сравнения: вертолетный сегмент Leonardo-Finmeccanica, который включает показатели Agusta Westland, показал падение выручки на 19%, до €3,6 млрд. Показатели Sikorsky, который с ноября 2015 года вошел в Lockheed Martin, теперь отдельно не раскрываются.
"Вертолеты России" поставили в 2016 году пять вертолетов Ка-32А11ВС, два Ми-171Е и один Ми-26ТС в Китай, три Ми-171Е в Бангладеш, два Ми-171Ш и четыре Ми-35М в Казахстан, шесть Ми-17В-5 в Белоруссию. Алжиру передали шесть вертолетов Ми-28НЭ, два Ми-26Т2, а также продолжили модернизацию Ми-171Ш. Ирак получил три вертолета Ми-35М и 10 Ми-28НЭ. С Анголой закрыт контракт на поставку восьми Ми-171Ш (переданы последние четыре машины). Нигерия получила два Ми-35М, а Уганда — один Ми-171Е. В интересах Венесуэлы и Колумбии велись работы по модернизации вертолетов Ми-35М и Ми-17В-1 соответственно. Также два вертолета Ми-17В-5 получило Минобороны Сербии.
"По вертолетной тематике у наших партнеров вопросов практически не возникает, рекламаций почти нет",— говорит источник "Ъ" в сфере ВТС. В 2017 году должны начаться первые поставки ударных вертолетов Ка-52 в Египет, а также должен быть заключен новый контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией. Российские военные называют "Вертолеты России" одной из самых дисциплинированных компаний по срокам сдачи продукции. В 2016 году завод "Прогресс" (город Арсеньев) поставил военным не только положенные 14 ударных вертолетов, но и две такие машины с опережением — в счет поставок 2017 года.
Закрепиться на глобальном вертолетном рынке и найти новых клиентов холдинг намерен за счет "повышения летно-технических характеристик вертолетов, доработки системы послепродажного обслуживания", отметил господин Богинский.
Но, по мнению эксперта портала Aviation Explorer Владимира Карнозова, ухудшение показателей "Вертолетов России" связано не только с рыночной конъюнктурой. Отечественные заводы могли поставить заказчикам больше вертолетов, если бы не прекращение поставок двигателей семейства ТВ3-117 с запорожского завода "Мотор-Сич", что произошло по решению правительства в Киеве.
До конфликта Киева и Москвы "Мотор-Сич" поставлял в РФ около 600 двигателей. Ими комплектовалось подавляющее большинство Ми-8/17, Ми-28 и Ка-27/31 (все с учетом двигателей, собранных с применением украинских комплектов на заводе им. В. Я. Климова в Санкт-Петербурге). "Производство альтернативных двигателей ВК2500 и ТВ7-117В растет, однако оно пока не полностью закрывает провал",— утверждает эксперт. По его мнению, полное решение проблемы займет два-три года, что должно привести к росту продаж "Вертолетов России". Продажи могут увеличиться и по мере роста выпуска новых продуктов, таких как "Ансат", Ка-62 и Ми-38, а также реализации программы лицензионной сборки в Индии из российских комплектов Ка-226Т.
Елизавета Кузнецова, Иван Сафронов
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02.05.2017
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Алексей60
1681
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№1
05.05.2017 06:50
Заголовок статьи не соответствует ее содержанию.
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scipio
24
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№2
05.05.2017 07:27
Цитата, Алексей60 сообщ. №1
Заголовок статьи не соответствует ее содержанию.
Почему же? Последние два абзаца вполне соответствуют логике заголовка. Насколько соответствуют истине - не знаю, но заголовку соответствуют.
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visitor3311
142
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№3
05.05.2017 08:22
Обычный треп по Бжезинскому якобы РФ нежизнеспособна без локомотива(полностью разобранного) укриндустрии.
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NANOBOT
886
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№4
05.05.2017 08:39
Даже тупому ясно, что из фразы "Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в прошлом году показал снижение выручки на 2,5%, до 214 млрд руб., прибыль сократилась почти в три раза — с 42,2 млрд до 16,2 млрд руб., следует из отчетности по МСФО." следует, что просто вырученные деньги потратили на инвестиции в то же производство движков или еще какие проекты. Оттого при сохранении выручки прибыль упала. Но коммерсант - главное издание по деньгам, это почему-то не хочет видеть, подтверждая версию, что издание было основано для манипулирования котировками акций и заказных наездов.
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VK
221
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№5
05.05.2017 09:54
Цитата, scipio сообщ. №2
Почему же? Последние два абзаца вполне соответствуют логике заголовка.
Это как раз приём манипуляции, когда показывается только часть фактов. Заголовок не передаёт сути, а вводит в заблуждение, передавая негатив. Суть статьи в том, что это временные трудности. Да кооперация разорвана по "понятным" причинам. Но вместо кооперации в РФ появилось производство двигателей, которое позитивно развивается и наращивает выпуск. И это прекрасно! Для России разумеется.
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scipio
24
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№6
05.05.2017 10:43
Цитата, VK сообщ. №5
Суть статьи в том, что это временные трудности
К сожалению, ничто в России не носит столь постоянного характера, как временное. Много лет уже каждый год стабильно по новости про то, что площадка в Шувалово - кошмар всей жизни Богуслаева. В 2012 глава ОДК обещал, что в 2015 "Мотор Сич" останется без заказчиков, благодаря "Петербургским моторам". Каждый год обещали одно и то же, смещая сроки. На днях вот сообщили, что за 2016 собрали 60 двигателей "с использованием российских комплектующих"(предположим, что эта странная формулировка подразумевает отсутствие украинских комплектующих вообще) и там же заявили, что планируют полностью закрыть необходимые объемы к 2019. И уже не раз заявлялось, что для полного замещения импорта с Украины нужно производить самостоятельно 600 двигателей в год, т.е. нам говорят, что за три года в десять раз увеличат объемы производства. И что-то мне не верится.
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Андрей Иванов
42
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№7
05.05.2017 11:44
На экспорт идут машины с двигателями "Мотор Сич". Этого ни они, ни мы не отрицали и не отрицаем. Здесь импортозамещение идет неторопливо. Возможно и правильно, если сравнивать ТВ3-117 и ВК2500. На новые машины в РФ ставятся ВК2500 (Чернышев + Климов). Ремонт всех двигателей, эксплуатируемых у нас, производится в РФ. " Мотор Сич"
сойдёт с дистанции самостоятельно. Старые движки уйдут вместе со спросом на технику, а на новые нет денег и много конкурентов. Коммерсант клонит явно "не в ту степь". Либерасты-с. По комментам очень заметно...
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Дмитрий
520
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№8
05.05.2017 12:05
Цитата, NANOBOT сообщ. №4
следует, что просто вырученные деньги потратили на инвестиции в то же производство движков или еще какие проекты.Но ведь и реальное производство падает, меньше стали производить, а вот про рост НИОКР-ов как-то помалкивают.
Цитата, q
т.е. нам говорят, что за три года в десять раз увеличат объемы производства. И что-то мне не верится.Да, с трудом верится, но в данном случае "все может быть", новая площадка, есть куда расширяться и автоматизироваться, да и хозяйство небось налажено еще не до конца, "на коленке пилят".
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Хулио Петрович
245
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№9
05.05.2017 17:04
Помнится мне, года 1,5 назад было помпезно заявлено о том, что климовцы-де уже полностью "догнали и перегнали" всех на свете, и что уже ваяют двигатели как сосиски, да не просто ваяют, а сделали даже круче движок, чем "хохлы-бендеровцы".
Ну, и где же те нескончаемые шеренги двигателей?
А "Мотор Сич", которая русско-теоретически уже "полностью разобрана", между тем уже активно наработала нероссийские рынки сбыта.
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Воин3D
1042
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№10
05.05.2017 17:16
Помнится мне, года 1,5 назад было помпезно заявлено о том, что климовцы-де уже полностью "догнали и перегнали" всех на свете, и что уже ваяют двигатели как сосиски, да не просто ваяют, а сделали даже круче движок, чем "хохлы-бендеровцы".Рано или поздно производство двигателей доведут до ума. А вот куда Мотор Сич бедет свои пихать это большой вопрос. В задницу Порошенко?
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scipio
24
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№11
05.05.2017 17:20
Нероссийские рынки сбыта чего? Двигателей для российских вертолетов?
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Алексей60
1681
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№12
05.05.2017 19:47
Цитата, scipio сообщ. №6
И что-то мне не верится.С верой - это к богу!
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VK
221
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№13
05.05.2017 20:22
Помнится мне, года 1,5 назад было помпезно заявлено о том, что климовцы-де уже полностью "догнали и перегнали" всех на свете, и что уже ваяют двигатели как сосиски, да не просто ваяют, а сделали даже круче движок, чем "хохлы-бендеровцы".
А лично я могу только пожелать удачи и благополучия таким предприятиям как мотор-сич, которые успешно работают, не смотря на все пакости своих политиков, использующих ложь и нацистскую мразь для захвата и контроля власти. Дай Бог им сил перетерпеть эту вспышку шизофрении, а то и флаг им в руки, пусть наводят реально контролируемую народом власть.
Я даже не сомневаюсь, что квалифицированные рабочие и инженеры всё понимают и национализмом не болеют. Чтобы быть националистом, надо быть плохо образованным и довольно тупым. Иначе не получится, разум не принимает тот идиотический бред, который навязывается СМИ. В истории можно искажать детали, но системное мышление, логика и самообразование никогда не позволят перевернуть всё с ног на голову.
А потому я искренне желаю, чтобы громче звучал голос тех, кто работает на подобных предприятиях (как мотор сич), а остальные почаще бы затыкались и слушали. Я думаю, что выработается иммунитет у украинцев и они разберутся со своими политическими пи..рами. И нам того же желаю. И у нас таких хватает.
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BorSch
3492
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№14
05.05.2017 20:30
Цитата, NANOBOT сообщ. №4
...следует, что просто вырученные деньги потратили на инвестиции в то же производство движков или еще какие проекты1. Нет, не следует;
2. "Вертолеты России" не производят двигатели.
Цитата, Андрей Иванов сообщ. №7
Старые движки уйдут вместе со спросом на технику, а на новые нет денег и много конкурентовЧто нового в двигателе ВК-2500 по сравнению с ТВ3-117 последних модификаций, кроме названия и страны происхождения?
Цитата, Дмитрий сообщ. №8
новая площадка, есть куда расширяться и автоматизироватьсяЧто за новая площадка?
Цитата, scipio сообщ. №11
Нероссийские рынки сбыта чего? Двигателей для российских вертолетов?Да, двигателей и сервисных услуг. Информация в интернете есть, думаю, украинские коллеги следят за темой повнимательнее нас и с удовольствием порекомендуют источники информации.
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DmitryO
37
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№15
05.05.2017 23:43
Цитата, scipio сообщ. №11
Нероссийские рынки сбыта чего? Двигателей для российских вертолетов?Не выйдет. Сейчас они могут работать на этом рынке, потому что дешевы. А дешевы они из-за масштаба производства. Масштаб же обеспечивается, прежде всего, поставкой двигателей на новые вертолеты - экспортные и машинокомплекты в Россию через прокладки. Рано или поздно Климов решит эту проблему. А зачем после этого папуасам покупать движки на старые Ми-8 втридорога? Т.е. и этот рынок прикроется. А дальше идет ТВ7-117, а у трешки развития нет.
А могли ведь хорошо работать в связке!
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