Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NIOA присоединяется к команде Rheinmetall Defence в проекте Land 400

05.05.2017 Army Guide 295 0
0
Понравилась новость?
 0
Боевая машина Rheinmetall Boxer CRV
Боевая разведывательная машина Rheinmetall Boxer CRV, отобранная одним из двух претендентов для дальнейших испытаний по программе австралийской армии LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability). Машина оснащена комплектом дополнительного бронирования
Источник: Rheinmetall

Rheinmetall Defense Australia, австралийский филиал немецкой компании, объявил, что компания NIOA, базирующаяся в Брисбене, станет ключевым поставщиком оборудования для боеприпасов и вооружения для предложения Rheinmetall в программе Land 400 этап 2 для Австралии.


Партнерство между двумя компаниями опирается на коммерческие отношения, охватывающие 20 лет, и совместное обязательство по размещению производства на австралийских промышленных предприятиях, которое является частью предложения Rheinmetall по поставке бронированной машины BOXER CRV австралийским силам обороны.


Rheinmetall имеет давние отношения с NIOA в области вооружения и боеприпасов, основанные на поставках боеприпасов и пиротехнических средств мирового класса от Rheinmetall Weapons and Munitions (RWM) для австралийских сил обороны, а также полицейских сил.


«Работая бок о бок на нашем участке Land 400 этап 2, мы представляем следующий естественный шаг в отношениях между Rheinmetall и NIOA», - сказал управляющий директор Rheinmetall Defence Australia Эндрю Флетчер (Andrew Fletcher).


Rheinmetall, как крупнейший поставщик военной техники для австралийских сил обороны, создаст военный центр по передаче передового опыта (MILVEHCOE), который станет частью программы непрерывного проектирования, создания и поддержки военных машин в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот объект мирового уровня будет использовать сеть поставщиков со всей Австралии для поставки товаров и услуг растущему флоту военных машин Австралии и откроет этим компаниям возможности поставки для военных программ Rheinmetall по всему миру через глобальную цепочку поставок.


Сергей Вэй
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Продукция
Boxer GTK
Компании
Rheinmetall
Проекты
Land 400

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы