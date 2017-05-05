Скоро в небо



Самолет МС-21 в ангаре

Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут» Самолет МС-21 в ангареИсточник: Пресс-служба корпорации «Иркут»

Иркутские авиаконструкторы завершили сборку первого экземпляра российского узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. Теперь машину готовят к испытательному полету.

Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 в конце апреля покинул цех окончательной сборки Иркутского авиационного завода.

"Первый самолет МС-21-300 готовится к началу летных испытаний. В рамках этой подготовки самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. На этапе предполетной подготовки идет проверка функционирования всех систем самолета", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-центре ПАО "Корпорация Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию").

Как уточняет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в авиационной отрасли, перед тем, как МС-21 поднимется в воздух, его ожидает первая, пробная заправка авиакеросином, прогон двигателей на разных режимах работы, тестирование всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, а также разбег с торможением и отрывом передней стойки шасси. Также комплекс летных испытаний предстоит пройти и опытному образцу со спецоборудованием, которое способно фиксировать в полете сотни различных параметров. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, летные испытания МС-21 могут начаться уже в конце мая.

По данным базы СПАРК-Интерфакс, проведение наземных и летных испытаний опытных образцов самолетов семейства МС-21 обойдется корпорации в 1,38 млрд руб. Соответствующие работы по заказу "Иркута" проведет ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева". Первый прототип МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В последующих моделях авиаконструкторы планируют использовать альтернативную силовую установку - российский двигатель ПД-14. Испытания лайнеров с такими двигателями, как сообщал агентству "Интерфакс-АВН" директор программ авиадвигателей АО "Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) - Пермские моторы" Анатолий Махмудов, намечено на 2018 - 2019 годы.

"В сертификационных испытаниях примут участие два самолета - первый будет оснащен двигателями ПД-14 в 2018 году, второй - в 2019 году", - сказал он.

В этом году, по его словам, планируется изготовить четыре двигателя ПД-14 в продолжение выпуска опытной партии в интересах разработчика. "Производственными планами АО "ОДК-ПМЗ" в 2018 году предусмотрено изготовление трех авиадвигателей ПД-14 - два для установки на самолет МС-21 и один - резервный", - сказал Махмудов.

Также он сообщил, что после завершения сертификационных испытаний самолета МС-21 с двигателями ПД-14 в России будет развернуто серийное производство таких установок. Таким образом, в перспективе объем выпуска ПД-14 может превысить выпуск двигателей семейства ПС-90А.

ПД-14 является первым в линейке российских турбовентиляторных авиадвигателей с тягой от 9 до 18 т. Главное его преимущество - низкие эксплуатационные расходы, достигающиеся за счет небольшого потребления топлива. Также российский двигатель отличается высокой надежностью, малошумностью и экологической чистотой.

Первую модель самолета МС-21-300, предназначенную для проведения летных испытаний, корпорация "Иркут" представила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в июне 2016 года. Демонстрация лайнера состоялась на Иркутском авиационном заводе, куда глава российского правительства прибыл, чтобы лично оценить новое российское воздушное судно.

"МС-21 - один из самых современных в мире лайнеров. Это пассажирский самолет XXI века. Мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, корпорации "Иркут", наших ученых и конструкторов, инженеров, рабочих. Вашими руками, конечно при определенной поддержке государства, создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", - заявил тогда Дмитрий Медведев.

Семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21 создается корпорацией "Иркут" по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing-737 и европейский Airbus A320). При этом доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 составляет 30-40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. Кроме того, планируется производство МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 вместимостью более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - до 70 машин в год.

В настоящее время, как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-центре корпорации, у "Иркута" уже подписаны "твердые" контракты, по которым уже получены авансы, на поставку 175 самолетов МС-21. Первым заказчиком предприятия стал "Аэрофлот". С ним заключен договор на поставку 50 бортов. Среди лизинговых компаний, подписавших договоры на МС-21, "Авиакапитал-Сервис" (договор на 85 бортов), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50 бортов), а также "ВЭБ-лизинг" (30 бортов). При этом, как сообщил президент ОАК, МС-21 получит такую же поддержку от государства, как и Sukhoi Superjet 100.

"Предзаказ у нас на 50 машин, мы ожидаем первые три машины в 2019 году. И нам хотелось бы перейти к контрактным отношениям, мы уже уведомили производителя о том, что нам нужен четкий график поставки, четкие стоимостные характеристики, четкая компоновка этих судов, потому что там (предполагается - ИФ) несколько модификаций", - заявил журналистам глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев журналистам в кулуарах выставки SkyService-2017.

В связи с этим, по его словам, корпорация бы хотела "более конкретно подписать контракт". "Если бы они (корпорация "Иркут"- ИФ) были бы готовы, мы бы с удовольствием это сделали, потому что 2019 год не за горами, нам нужно проходить внутрикорпоративные процедуры", - продолжил Савельев.

Стоит отметить, что в начале апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее госпрограмму развития авиапромышленности до 2025 года в соответствии с федеральным бюджетом на 2017 год. Объем финансирования программы составляет 632,568 млрд руб., тогда как прежняя редакция документа предполагала поддержку в объеме 714,2 млрд руб. (-12%). Доля самолетов российского производства "в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", согласно программе, в 2017 году должна составить 12,9%, в 2021 году - 21,3%, а в 2025 году - уже 27,2%. Доля их поставок на мировом рынке в 2017 году должна достигнуть 1%, в 2021 году - 2,1%, в 2025 году - 4,5%.

Наталья Пономарева