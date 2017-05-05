Скоро в небо
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Самолет МС-21 в ангаре
Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут»
Иркутские авиаконструкторы завершили сборку первого экземпляра российского узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. Теперь машину готовят к испытательному полету.
Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 в конце апреля покинул цех окончательной сборки Иркутского авиационного завода.
"Первый самолет МС-21-300 готовится к началу летных испытаний. В рамках этой подготовки самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода. На этапе предполетной подготовки идет проверка функционирования всех систем самолета", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-центре ПАО "Корпорация Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию").
Как уточняет газета "Известия" со ссылкой на свой источник в авиационной отрасли, перед тем, как МС-21 поднимется в воздух, его ожидает первая, пробная заправка авиакеросином, прогон двигателей на разных режимах работы, тестирование всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, а также разбег с торможением и отрывом передней стойки шасси. Также комплекс летных испытаний предстоит пройти и опытному образцу со спецоборудованием, которое способно фиксировать в полете сотни различных параметров. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, летные испытания МС-21 могут начаться уже в конце мая.
По данным базы СПАРК-Интерфакс, проведение наземных и летных испытаний опытных образцов самолетов семейства МС-21 обойдется корпорации в 1,38 млрд руб. Соответствующие работы по заказу "Иркута" проведет ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева". Первый прототип МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В последующих моделях авиаконструкторы планируют использовать альтернативную силовую установку - российский двигатель ПД-14. Испытания лайнеров с такими двигателями, как сообщал агентству "Интерфакс-АВН" директор программ авиадвигателей АО "Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) - Пермские моторы" Анатолий Махмудов, намечено на 2018 - 2019 годы.
"В сертификационных испытаниях примут участие два самолета - первый будет оснащен двигателями ПД-14 в 2018 году, второй - в 2019 году", - сказал он.
В этом году, по его словам, планируется изготовить четыре двигателя ПД-14 в продолжение выпуска опытной партии в интересах разработчика. "Производственными планами АО "ОДК-ПМЗ" в 2018 году предусмотрено изготовление трех авиадвигателей ПД-14 - два для установки на самолет МС-21 и один - резервный", - сказал Махмудов.
Также он сообщил, что после завершения сертификационных испытаний самолета МС-21 с двигателями ПД-14 в России будет развернуто серийное производство таких установок. Таким образом, в перспективе объем выпуска ПД-14 может превысить выпуск двигателей семейства ПС-90А.
ПД-14 является первым в линейке российских турбовентиляторных авиадвигателей с тягой от 9 до 18 т. Главное его преимущество - низкие эксплуатационные расходы, достигающиеся за счет небольшого потребления топлива. Также российский двигатель отличается высокой надежностью, малошумностью и экологической чистотой.
Первую модель самолета МС-21-300, предназначенную для проведения летных испытаний, корпорация "Иркут" представила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в июне 2016 года. Демонстрация лайнера состоялась на Иркутском авиационном заводе, куда глава российского правительства прибыл, чтобы лично оценить новое российское воздушное судно.
"МС-21 - один из самых современных в мире лайнеров. Это пассажирский самолет XXI века. Мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, корпорации "Иркут", наших ученых и конструкторов, инженеров, рабочих. Вашими руками, конечно при определенной поддержке государства, создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", - заявил тогда Дмитрий Медведев.
Семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21 создается корпорацией "Иркут" по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing-737 и европейский Airbus A320). При этом доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 составляет 30-40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. Кроме того, планируется производство МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 вместимостью более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - до 70 машин в год.
В настоящее время, как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-центре корпорации, у "Иркута" уже подписаны "твердые" контракты, по которым уже получены авансы, на поставку 175 самолетов МС-21. Первым заказчиком предприятия стал "Аэрофлот". С ним заключен договор на поставку 50 бортов. Среди лизинговых компаний, подписавших договоры на МС-21, "Авиакапитал-Сервис" (договор на 85 бортов), подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50 бортов), а также "ВЭБ-лизинг" (30 бортов). При этом, как сообщил президент ОАК, МС-21 получит такую же поддержку от государства, как и Sukhoi Superjet 100.
"Предзаказ у нас на 50 машин, мы ожидаем первые три машины в 2019 году. И нам хотелось бы перейти к контрактным отношениям, мы уже уведомили производителя о том, что нам нужен четкий график поставки, четкие стоимостные характеристики, четкая компоновка этих судов, потому что там (предполагается - ИФ) несколько модификаций", - заявил журналистам глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев журналистам в кулуарах выставки SkyService-2017.
В связи с этим, по его словам, корпорация бы хотела "более конкретно подписать контракт". "Если бы они (корпорация "Иркут"- ИФ) были бы готовы, мы бы с удовольствием это сделали, потому что 2019 год не за горами, нам нужно проходить внутрикорпоративные процедуры", - продолжил Савельев.
Стоит отметить, что в начале апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее госпрограмму развития авиапромышленности до 2025 года в соответствии с федеральным бюджетом на 2017 год. Объем финансирования программы составляет 632,568 млрд руб., тогда как прежняя редакция документа предполагала поддержку в объеме 714,2 млрд руб. (-12%). Доля самолетов российского производства "в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", согласно программе, в 2017 году должна составить 12,9%, в 2021 году - 21,3%, а в 2025 году - уже 27,2%. Доля их поставок на мировом рынке в 2017 году должна достигнуть 1%, в 2021 году - 2,1%, в 2025 году - 4,5%.
Наталья Пономарева
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04.05.2017
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принадлежат Интерфакс
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Терентий_410
24
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№2
05.05.2017 19:24
И ещё: в хвалёном МС-21 больше трети компонентов изготовлены не Россией.
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Советские специалисты изучали трофейный "Стингер".
Представьте себе - многие микросхемы в системе
управления были изготовлены не в США.
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Bering.51
33
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№3
05.05.2017 19:40
А вот факты.Приведенные факты просто нелепы. Нет смыла говорить о том, что с тех пор самолеты многократно модернизировались и изменялись и с исходными моделями их роднит разве что название да и только.
Легко быть «самым современным» при сравнении с техникой 50-летней давности!!! Т. е. - современная Россия наконец-то дотянулась до буржуинского уровня, который был 50 лет назад.Boeing-737 и AirbusA320 на сегодняшний день самые современные и совершенные самолеты в своем классе. Лучше пока нет. Поэтому МС-21 сравнивают с самыми последними моделями указанных самолетов.
И ещё: в хвалёном МС-21 больше трети компонентов изготовлены не Россией. А сколько, интересно, российских составляющих в Боинге или Эйрбасе? :-)Ну так загляните в интернет и посмотрите сколько, если так интересно. По факту – не мало. Да и вопрос не правильно поставлен – тут правильней смотреть сколько не американских систем в Боинге и сколько не европейских в Эйрбасе. Тоже предостаточно. В условиях современных бизнес моделей закупать некоторые системы на стороне просто выгоднее, нежели налаживать производство самим. Но это не значит, что указанные производители не смогли бы наладить собственное производство. Как, в прочем, и российские поставщики корпорации «Иркут».
Вообще, конечно, вся исходящая от вас желчь скорее связана не с тем, что вы не понимаете очевидных фактов. Просто вы их не принимаете. Можно, конечно, было бы поговорить об успехах страны, под флагом которой вы тут пишете, чтобы сравнить достижения, но это не имеет отношения к теме. По мере испытаний МС-21, эксплуатации, установки отечественных двигателей и можно будет делать окончательные выводы.
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chainik
32
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№4
05.05.2017 19:55
Первый полет совершит с амеровскими двигателями. ПОЗОР! Почему не ставят ПД-14? Первый полет надо выполнять на отечественных моторах, а уж потом сертифицировать, если найдутся западные покупатели, на ихних движках. И вообще пора вводить таможенные пошлины на ввозимую технику.
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Stanislav228
101
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№5
05.05.2017 20:31
Цитата, q
Первый полет совершит с амеровскими двигателями. ПОЗОР!На каком основании позор? Кто вы, чтобы кого-то клеймить позором?
Цитата, q
Первый полет надо выполнять на отечественных моторах, а уж потом сертифицироватьКому надо? На каком основании? А почему вы считаете, что ПД-14 уже прошёл цикл испытаний, необходимый для выдачи разрешения на первый полёт?
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Враг
7985
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№6
05.05.2017 20:46
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №2
Смотрим в банальную Википедию:А не надо смотреть в банальную, надо смотреть сюда:
Airbus A320neo
Цитата
Первый полёт 25 сентября 2014 года
Boeing 737 MAX
Цитата
Первый полёт 29 января 2016 года
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №2
Легко быть «самым современным» при сравнении с техникой 50-летней давности!!! Т. е. - современная Россия наконец-то дотянулась до буржуинского уровня, который был 50 лет назад.Легко ли передёргивать факты?
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