Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F



Французский военнослужащий с 5,56-мм автоматической винтовкой Heckler&Koch HK416A5

Источник: twitter.com/Defense_gouv Французский военнослужащий с 5,56-мм автоматической винтовкой Heckler&Koch HK416A5Источник: twitter.com/Defense_gouv

Французская армия начала процесс замены стрелкового оружия. Немецкая компания Heckler & Koch передала Минобороны Франции первую партию штурмовых винтовок HK416F, которые придут на смену автоматам FAMAS, состоящим на вооружении французской армии, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Компания Heckler & Koch выиграла тендер на поставку новых штурмовых винтовок в сентябре прошлого года. Конкурентами HK416F были автоматы от компаний Beretta, Sig Sauer, HS Produkt и FN Herstal. Первая партия из 400 единиц HK416F и комплектов аксессуаров к ним была передана ВС Франции. Всего в течение 2017 года Heckler & Koch передаст Минобороны Франции 5340 автоматов. Если испытания нового оружия пройдут успешно, военное ведомство примет решение о подписании основного контракта на закупку более 100 000 единиц HK416F, а также аксессуаров к ним (подствольных гранатометов HK2969F, оптических прицелов и других).

О необходимости замены автоматов FAMAS Минобороны Франции официально заявило в 2012 году, а двумя годами позже был объявлен тендер на поставку нового оружия. Автомат HK 416 уже состоит на вооружении во многих странах мира, при этом для некоторых армий разработаны его модификации (например, HK416N для ВС Норвегии).

Заказанный французской армией по результатам тендера по программе AIF (Arme Individuelle Future) германский 5,56-мм автоматический карабин Heckler & Koch HK416F-С (AIF-С, Courte) cо стволом длиной 279 мм (11 дюймов) Источник: HK416F-С

HK416 – автоматическая винтовка, созданная фирмой Heckler & Koch на основе карабина М4 (состоит на вооружении американской армии). Ключевое отличие немецкого автомата от американского прототипа заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, «позаимствованная» у HK G36. HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола, а также выпускается в полуавтоматическом варианте для гражданского рынка.

Военнослужащий ВС Франции с штурмовой винтовкой FAMAS Источник: PA Photos

Французской армии предложен HK416F калибра 5,56 мм в двух вариантах (с длинным и коротким стволом), который заменит автомат FAMAS, принятый на вооружение еще в 1979 году. Сегодня на вооружении французской армии состоит около 400 000 автоматов FAMAS, произведенных компанией Manufacture d'armes de Saint-Etienne. В 2001 году этот производитель оружия объявил о своем закрытии из-за отсутствия заказов.