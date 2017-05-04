Россия поставит партию БТР-80 для миротворцев ООН



БТР-80А. Источник: army.lv БТР-80А. Источник: army.lv

Военно-промышленная компания (ВПК) поставит за рубеж партию бронетранспортеров БТР-80 для миротворцев ООН, сообщил ТАСС руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ВПК Сергей Суворов.

Миротворцы ООН заказали партию бронетранспортеров БТР-80 - сказал Суворов.

Собеседник агентства не уточнил, какая именно страна выступила заказчиком техники для миротворческого контингента. Он также не стал указывать, какое количество машин и в какие сроки планируется поставить.

В феврале Россия передала партию легкого стрелкового оружия и боеприпасов миротворцам Фиджи. Это вооружение предназначено для оснащения фиджийского мотопехотного батальона, дислоцированного на Голанских высотах.

У ООН нет постоянного международного контингента. Войска, которые входят в состав миротворческих сил, добровольно предоставляются странами - членами Организации.