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Россия поставит партию БТР-80 для миротворцев ООН

05.05.2017 Военное обозрение 412 0
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BTR-80A
БТР-80А. Источник: army.lv

Военно-промышленная компания (ВПК) поставит за рубеж партию бронетранспортеров БТР-80 для миротворцев ООН, сообщил ТАСС руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ВПК Сергей Суворов.

Миротворцы ООН заказали партию бронетранспортеров БТР-80 - сказал Суворов.

Собеседник агентства не уточнил, какая именно страна выступила заказчиком техники для миротворческого контингента. Он также не стал указывать, какое количество машин и в какие сроки планируется поставить.

В феврале Россия передала партию легкого стрелкового оружия и боеприпасов миротворцам Фиджи. Это вооружение предназначено для оснащения фиджийского мотопехотного батальона, дислоцированного на Голанских высотах.

У ООН нет постоянного международного контингента. Войска, которые входят в состав миротворческих сил, добровольно предоставляются странами - членами Организации.
04.05.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
Компании
ООН

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