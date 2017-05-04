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Первая китайская атомная субмарина стала музеем

05.05.2017 Lenta.ru 290 0
Разделы: Флот
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Чан Чжен 1
Атомная торпедная подлодка «Чан Чжен 1» проекта 091 «Хань»
Источник: 81.cn

В конце апреля 2017 года в Циндао (провинция Шаньдун, КНР) в качестве очередной части военно-морского музея НОАК открылась установленная там на вечную стоянку атомная торпедная подлодка "Чан Чжен 1" (1, "Дальний поход — 1") проекта 091 "Хань". Об этом сообщает China Daily.

Субмарина была построена в рамках программы создания китайского атомного подводного флота, запущенной в 1958 году под шифром "проект 09". Строительство лодки началось в мае 1968 года на возведенном с помощью СССР судостроительном заводе №431 в Хулудао (провинция Ляонин). Лодка была спущена на воду в декабре 1970 года и передана заказчику в августе 1974-го. Субмарина была выведена в резерв в 2000 году и списана в 2013-м.

В общей сложности по проекту 091 с 1968 по 1991 год были построены пять субмарин, три из которых пока остаются в строю.

Экспонатами военно-морского музея в Циндао, помимо атомной подлодки, являются также дизельная субмарина проекта 033, эскадренный миноносец "Аньшань" (бывший советский эсминец "Рекордный" проекта 7), эскадренный миноносец "Цзинань" проекта 051 (первый эсминец китайской постройки) и фрегат "Интань" (первый китайский корабль, оснащенный зенитным ракетным комплексом).

Помимо Китая, свою первую атомную субмарину в качестве музея также сохраняют ВМС США (торпедная АПЛ SSN-571 "Наутилус") и Франции (стратегический ракетоносец S611 "Редутабль"). Первые атомные субмарины Королевского флота (торпедная АПЛ S101 "Дредноут") и ВМФ СССР (торпедная АПЛ К-3 "Ленинский Комсомол") пока находятся на консервации в ожидании окончательного решения своей судьбы.
04.05.2017
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