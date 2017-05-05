Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет

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Источник: Reuters ВС УкраиныИсточник: Reuters

Представитель ВСУ раскритиковал некоторые образцы украинской военной техники и вооружений. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у подобного заявления есть двойная подоплека.

Представитель Вооруженных сил Украины на форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности, раскритиковал некоторые выпускаемые страной образцы военной техники и вооружений.

Временно исполняющий обязанности начальника логистики командования сухопутных войск ВСУ Иван Волох, как сообщает портал military-informant.com, заявил о многочисленных проблемах, которые были выявлены при эксплуатации новейших украинских бронетранспортеров БТР-4Е, минометов "Молот" и КБА-48, выпускаемых концерном УкрОборонПром, а также грузовиков производства компании АвтоКрАз.

В частности, по словам Волоха, недоработки минометов приводят к человеческим жертвам. А БТР-4Е на военном параде в 2016 году проявили себя как самая проблемная техника. Кроме того, Волох заявил, что из-за частых отказов несколько десятков машин АвтоКрАза оказались в неисправном состоянии.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что представитель ВСУ, делая такое заявление, руководствовался, по меньшей мере, двумя соображениями.

"Меня это немного удивило. Официальные лица по этому поводу всегда молчали. То, что они говорят об этом сейчас – я бы выделил здесь два момента. Первое – в руководстве ВСУ понимают, почему техника некачественная: идет разворовывание бюджетных средств, а солдаты и офицеры являются разменной картой, на их жизнях, здоровье наживаются те, кто занимается производством оружия и военной техники. И этот момент пытаются донести до высшего военно-политического руководства. И второй момент: боевые задачи ставятся, скажут – "мы вас техникой снабдили, давайте вперед", а воевать-то, по сути, нечем. И вот осознание этих проблем, на мой взгляд, и вызвало такой публичный комментарий", – сказал Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik.

При этом военный политолог обратил внимание на то, что Киев продолжает заявлять о производстве новейшей техники и вооружений. Он сравнил риторику киевских властей с заявлениями руководства Северной Кореи.

"Это как в фильме "Три мушкетера" – а скажут, что нас было четверо. Скажут, что было сто танков, а на выходе – только два ездят и один стреляет. Я бы это назвал – пиар по-украински. Но, с другой стороны, мы то же самое видим на примере Северной Кореи. Там тоже нет каких-то больших результатов, я имею в виду в плане развития в целом экономики, в плане социально-экономического развития страны. Но зато там постоянно пытаются показать, как страна разрабатывает какие-то вооружения, технику, даже спутник какой-то в космос запустили. Но слышим, как там постоянно что-то взрывается. То есть все это похоже на какие-то фейки. И что-то подобное происходит на Украине. Вот только на Северную Корею почему-то обращают внимание, а в отношении Украины считают, что все хорошо", – заключил военный политолог.