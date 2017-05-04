Дивизионное командование США в Познани (Defence24, Польша)



Источник: © РИА Новости, Стрингер Источник: © РИА Новости, Стрингер

Как удалось узнать порталу Defence.24, сухопутные войска США планируют перевести командование дивизионного уровня для действий в Европе из Германии в Польшу. Этот шаг призван повысить эффективность проводимых операций. Одновременно он служит доказательством того, что сотрудничество Польши с американцами укрепляется, а наша страна играет ключевую роль на восточном фланге НАТО.

В ближайшее время американцы собираются перевести командование дивизионного уровня для действий в Европе в Польшу. Как сообщил Defence.24 пресс-секретарь командования операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) Брент Уильямс (Brent Williams), его переведут из немецкого Баумхольдера в Познань.

На практике это означает, что действия сухопутных войск США в Восточно-Центральной Европе станут координироваться из Польши. Mission Command Element - это центр командования дивизии американской армии в Европе, созданный в 2015 году на базе структур 4-й пехотной дивизии, которая на постоянной основе дислоцируется в США.

В своем заявлении Брент Уильямс подчеркивает, что перевод командования из Германии в Польшу поможет лучше подготовиться к возможным угрозам, а продиктован он в первую очередь желанием повысить способность перемещать войска. Американцы видят в этом шаге реальное и существенное укрепление оперативного потенциала.

"Перевод Mission Command Element из Германии в Польшу позволит армии США эффективнее маневрировать войсками. Передовое базирование командования в Польше улучшит взаимодействие американских сил в Европе с союзниками, командующими и гражданскими лицами европейских стран, а в результате повысит уровень готовности НАТО к реагированию на разного рода угрозы или кризис на континенте. Взаимодействие с нашими союзниками по Альянсу и партнерами по операции "Атлантическая решимость" укрепит оборонный потенциал НАТО и создаст уникальную возможность для развития взаимодействия разных стран в ходе операций и двусторонних учений".

Пресс-служба американской армии пока не сообщает о деталях принятого решения. Однако, по всей вероятности, анализ оперативных потребностей, привел американцев к выводу, что Польша - это идеальное место для размещения командования маневренных сухопутных войск. С призывами "приблизить" места дисклокации структур командования ранее выступали политики нашего региона, в частности, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох (Pawe Soloch) и президент Литвы Даля Грибаускайте. Расстояние от польско-литовской границы до Познани составляет 450 километров, до Калининграда - около 300 километров, между тем немецкий Баумхольдер (где Mission Command Element находится сейчас) отделяет от Сувалкского перешейка примерно 1200 километров.

Перевод командования (не боевых подразделений) из Германии в Польшу - это одновременно политический сигнал, указывающий на интерес к восточному флангу. Можно предположить, что эта идея появилась в результате учений и военных игр, проводившихся в рамках операции "Атлантическая решимость" (наращивание присутствия на восточном фланге после аннексии Крыма и нападения России на Украину).

Как мы знаем, до того, как на Украине вспыхнула война, все подразделения армии США дивизионного уровня в Европе были ликвидированы, в свою очередь, создание Mission Command Element на базе 4-й пехотной дивизии стало ответом на появившуюся необходимость повысить координацию и эффективность командования для ведения интенсивных действий на европейской территории. Изначально его численный состав не превышал ста человек, однако, значение присутствия командного центра, который занимается координацией действий всех боевых частей, переоценить невозможно. Именно уровень дивизии позволяет обеспечить эффективное взаимодействие и, о чем пойдет речь дальше, управлять частями поддержки.

Недавно командующий силами США и НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти (Curtis M. Scaparrotti) заявил в Конгрессе, что оптимальным решением была бы передача в его распоряжение "дополнительной" дивизии с танковыми и механизированными подразделениями. Особое значение он придает также частям поддержки - подразделениям полевой артиллерии, противовоздушной обороны и тылового обеспечения дивизионного уровня.

Они необходимы для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование других формирований (например, бригад). Следует отметить, что шаги в этом направлении уже предпринимаются. Например, согласно решениям, которые были приняты еще в прошлом году, в рамках программы Army Prepositioned Stocks на территории Западной Европы будет размещено оснащение как минимум для одной дополнительной бригады. На наш континент также прибудет техника для подразделений тылового обеспечения и артиллерии. Недавно появилось сообщение, что в программу включили подразделения ПВО ближнего действия с зенитно-ракетными комплексами Avenger, чья задача, в частности, состоит в прикрытии маневренных войск.

Судя по всему, американская армия еще не сказала своего последнего слова на тему наращивания своего присутствия в Европе, доказательством чему служат, в частности, приведенные выше слова генерала Скапарротти. Американцы занимаются сейчас подготовительными работами для строительства в польском Повидзе объектов, предусмотренных программой НАТО по инвестициям в обеспечении безопасности. Стоимость проекта составляет около 220 миллионов долларов, на складах можно будет разместить технику для танковой бригады и другое оборудование. Издание Stars and Stripes сообщило, что в Германии анализируют возможность размещения дополнительных подразделений, в том числе размера бригады. Все это свидетельствует о том, что американцы всерьез рассматривают возможность дальнейшего наращивания численности своих сухопутных сил в Европе и размещения там новых боевых подразделений.

Перевод центра командования в Познань - это очень важный шаг для процесса усиления американского военного присутствия на нашем континенте. Он закрепляет статус Польши на восточном фланге НАТО, а также служит доказательством того, что американцы готовы видоизменять свои структуры и стремятся повысить готовность к реагированию. Кроме того, это решение может послужить стимулом для дальнейшего укрепления потенциала польской армии, поскольку руководство США заинтересовано в том, чтобы союзники могли внести как можно более существенный вклад в систему коллективной обороны. Государство выступающее "центром" восточного фланга должно быть готово принять на себя первый удар и защитить не только собственную территорию, но и входящие в нее ключевые для всей натовской системы обороны районы.

Якуб Павловский (Jakub Palowski)