Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"
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Уралвагонзавод
Источник: РИА Новости
Воронежский завод "Тяжмехпресс", выпускающий тяжелые механические прессы и другое оборудование для кузнечных и штамповочных производств, подал иск о банкротстве корпорации "Уралвагонзавод", крупнейшего в России и в мире производителя танков, сообщает ТАСС. Сумма иска составляет 12 миллиардов 256 миллионов рублей.
Как отмечается в сообщении, "Тяжмехпресс" является единственным в России и одним из пяти в мире производителем прессового оборудования большой мощности. В рамках модернизации производства на "Уралвагонзаводе" был смонтирован ряд прессов усилием от ста до 5000 тонно-сил.
"Уралвагонзавод" не впервые сталкивается с исками о банкротстве. Так, в 2016 году суд прекратил производство по делу о признании УВЗ банкротом в силу задолженности филиалов компании — "ЧТЗ-Уралтрак" и "Уралтрансмаш" перед Альфа-банком. Тогда стороны заключили мировое соглашение. В марте 2017 года появились сообщения о погашении данной задолженности.
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04.05.2017
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Дон36
253
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№1
05.05.2017 10:14
На зарплаты ,премии и карпоративы начальничков никаких денег не хватит,если учесть,что они себе зарплаты и премии в сотни тысяч руб,а то и миллионов в месяц рисуют...Рублевка обожрала всю Россию...
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Leron
3046
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№2
05.05.2017 11:08
Цитата, Дон36 сообщ. №1УВЗ не нищенствует, не волнуйтесь. Щас МО опубликовали заказ на 30000! платформ железнодорожных. Прям чет не сомневаюсь кому львиная доля заказа упадёт. Хотя там и так закзазов через край что аж в Китае литье покупали ( хорошо вовремя остановились )
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