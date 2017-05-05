Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

Воронежский завод "Тяжмехпресс", выпускающий тяжелые механические прессы и другое оборудование для кузнечных и штамповочных производств, подал иск о банкротстве корпорации "Уралвагонзавод", крупнейшего в России и в мире производителя танков, сообщает ТАСС. Сумма иска составляет 12 миллиардов 256 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении, "Тяжмехпресс" является единственным в России и одним из пяти в мире производителем прессового оборудования большой мощности. В рамках модернизации производства на "Уралвагонзаводе" был смонтирован ряд прессов усилием от ста до 5000 тонно-сил.

"Уралвагонзавод" не впервые сталкивается с исками о банкротстве. Так, в 2016 году суд прекратил производство по делу о признании УВЗ банкротом в силу задолженности филиалов компании — "ЧТЗ-Уралтрак" и "Уралтрансмаш" перед Альфа-банком. Тогда стороны заключили мировое соглашение. В марте 2017 года появились сообщения о погашении данной задолженности.