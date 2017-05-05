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Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"

05.05.2017 Lenta.ru 879 2
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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод
Источник: РИА Новости

Воронежский завод "Тяжмехпресс", выпускающий тяжелые механические прессы и другое оборудование для кузнечных и штамповочных производств, подал иск о банкротстве корпорации "Уралвагонзавод", крупнейшего в России и в мире производителя танков, сообщает ТАСС. Сумма иска составляет 12 миллиардов 256 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении, "Тяжмехпресс" является единственным в России и одним из пяти в мире производителем прессового оборудования большой мощности. В рамках модернизации производства на "Уралвагонзаводе" был смонтирован ряд прессов усилием от ста до 5000 тонно-сил.

"Уралвагонзавод" не впервые сталкивается с исками о банкротстве. Так, в 2016 году суд прекратил производство по делу о признании УВЗ банкротом в силу задолженности филиалов компании — "ЧТЗ-Уралтрак" и "Уралтрансмаш" перед Альфа-банком. Тогда стороны заключили мировое соглашение. В марте 2017 года появились сообщения о погашении данной задолженности.
04.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
ЧТЗ-УРАЛТРАК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Дон36
253
№1
05.05.2017 10:14
На зарплаты ,премии и карпоративы начальничков никаких денег не хватит,если учесть,что они себе зарплаты и премии в сотни тысяч руб,а то и миллионов в месяц рисуют...Рублевка обожрала всю Россию...
+2
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RU
Leron
3046
№2
05.05.2017 11:08
Цитата, Дон36 сообщ. №1
УВЗ не нищенствует, не волнуйтесь. Щас МО  опубликовали заказ на 30000! платформ железнодорожных. Прям чет не сомневаюсь кому львиная доля заказа упадёт. Хотя там и так закзазов через край что аж в Китае литье покупали ( хорошо вовремя остановились )
+1
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