ЦПК получил 200 обращений от желающих полететь в космос
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Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Уже обработано более 30 пакетов документов
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Около 200 обращений поступило в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) от желающих полететь в космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК.
"На данный момент в ЦПК поступило около 200 обращений. При этом обработано уже более 30 пакетов документов", - рассказали в пресс-службе.
Набор в отряд космонавтов был объявлен Роскосмосом и ЦПК 14 марта. Кандидаты должны предоставить в ЦПК большой пакет документов, включая анкеты, документы, удостоверяющие личность, копию трудовой книжки, справку об отсутствии судимости, справку о возможности работы со сведениями, составляющими государственную тайну и множество медицинских справок.
В пресс-службе пояснили, что сбор и подготовка документов, особенно медицинских справок, занимают достаточно много времени. "Исходя из опыта предыдущего набора, основной поток документов в ЦПК поступит в последний месяц подачи заявлений", - рассказали в ЦПК.
Заявления и документы от претендентов будут приниматься до 14 июля. Итоги отбора планируется подвести в декабре. Отряд пополнят шесть - восемь человек.
Набор в отряд космонавтов этого года стал 17-м по счету. В прошлый раз набор проводился в 2012 году.
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04.05.2017
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