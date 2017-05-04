В Москве проходит первая репетиция авиации к Параду Победы



Сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ во время тактических учений

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ во время тактических ученийИсточник: Юрий Смитюк/ТАСС

В тренировке принимают участие 72 самолета и вертолета

АЭРОДРОМ КУБИНКА /Московская область/, 4 мая. /ТАСС/. Первая репетиция воздушной части Парада Победы началась над Москвой. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, из подмосковной Кубинки в сторону столицы вылетели вертолеты, открывающие парадный строй авиации.

В тренировке принимают участие 72 самолета и вертолета, которые в едином строю пройдут над Красной площадью. Этот пролет над столицей - первый в этом году.

Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8, за которыми проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Изюминкой воздушного парада в этом году станет новое построение - ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

Также в репетиции принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су- ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. Из Кубинки, помимо вертолетов, взлетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", а также учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавириды". Кроме того, на Кубинке можно увидеть и шестерку Су-25, которые традиционно завершают Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.

Полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, Дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час, рассказали в Минобороны РФ.

Группа парадного строя авиации проведет над Москвой еще один тренировочный полет - 7 мая, в день генеральной репетиции Парада Победы.