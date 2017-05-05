"Калибры" наведет "Пятидесятник"
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Радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник"
Источник: http://www.rimr.ru/
Российский ВМФ получил радиопередающие устройства для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
Российский Военно-морской флот получил уникальные системы связи диапазона сверхдлинных волн (СДВ). Радиопередающее устройство Р-643 "Пятидесятник" пересылает команды подводным лодкам, даже если те находятся на глубине в сотни метров. Сейчас для связи с субмаринами применяются станции с антенными полями площадью в несколько квадратных километров. "Пятидесятник" же помещается всего в двух обычных морских контейнерах. По мнению экспертов, Р-643 особенно пригодятся для управления крылатыми ракетами "Калибр".
В главном штабе ВМФ "Известиям" сообщили, что радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник" проходит опытную эксплуатацию на Тихоокеанском флоте. Уже было сделано несколько замечаний. После устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи российского Военно-морского флота.
К сверхдлинным относятся радиоволны длиной более 10 км. СДВ делятся на четыре диапазона частот: очень низкие, инфранизкие, сверхнизкие и крайне низкие. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное — свободно проникают под толщу воды. Поэтому они особо эффективны для связи с подводными лодками.
"Пятидесятник" — это не радиостанция, а радиопередающее устройство. Оно только передает команды, при этом не получает ответ. Точные тактико-технические характеристики изделия пока неизвестны. Р-643 размещается в двух так называемых сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем — 77 кв. м. Их легко можно перевозить на грузовых трейлерах, кораблях и самолетах.
— Сейчас для связи с подлодками используются радиоволны сверхнизких частот, — рассказал "Известиям" военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин. — В Мурманской области находится станция "Зевс". Ее сердце — антенное поле площадью в несколько квадратных километров. Станция передает команды подводным лодкам на расстоянии в десятки тысяч километров. Но из-за физических особенностей "Зевс" посылает только простые сигналы. К примеру, приказ подводной лодке всплыть для связи со штабом. А вот СДВ-станции могут создавать радиолинии и передавать цифровую информацию. Подводные лодки смогут принимать такие данные с помощью специальных рамочных антенн, установленных на рубках. Справятся с такой задачей и буксируемые антенны. Они тянутся за подводной лодкой на специальных многометровых тросах.
Правда, по словам Александра Копейкина, по дальности связи контейнерные станции будут существенно проигрывать "Зевсу". Но за счет мобильности "Пятидесятники" легко перебросить в нужные районы и обеспечить связь с подводными лодками. А благодаря тому, что эти устройства могут передавать цифровые данные, они отлично подойдут для выдачи полетных заданий морским крылатым ракетам "Калибр".
— Потребность в таких станциях у российского ВМФ очень высока, — сказал "Известиям" научный редактор журнала "Экспорт вооружения" Михаил Барабанов. — Ведь до сих пор других эффективных способов связи с ПЛ в подводном положении не придумали. Сейчас в мире только идет разработка морских контейнерных СДВ-станций. И готовых серийных изделий пока нет.
Первые радиопередающие устройства диапазона сверхдлинных волн "Таран" были развернуты советским ВМФ в 1980-е в Крыму. Мощность станций была 25 кВт, а антеннами служили аэростаты, поднимавшиеся на высоту в несколько сотен метров.
Алексей Рамм
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03.05.2017
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Корректор
2642
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№1
05.05.2017 13:30
Двухсторонняя связь нужна. Необходимо взаимодействие между авиацией подводным флотом. Они должны научиться предавать данные о целях в реальном времени.
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C162938X
180
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№2
05.05.2017 18:26
Цитата, Корректор сообщ. №1
Двухсторонняя связь нужна. Необходимо взаимодействие между авиацией подводным флотом. Они должны научиться предавать данные о целях в реальном времени.
Все ПЛ на боевом дежурстве находятся в строжайшем режиме радиомолчания. Выход на связь ПЛ происходит только при крайне исключительных обстоятельствах (например: серъёзная авария на ПЛ, заглушение ядерной ЭУ по какой-то причине, передача какой-то крайне важной и стратегической разведывательной информации, ради которой можно поставить и ПЛ под риск обнаружения и уничтожения).
Поэтому связь с ПЛ на боевом дежурстве происходит только "в одну сторону". Для этого ПЛ из подводного положения периодически поднимают выдвижное устройство с компактной узконаправленной спутниковой антенной и получают пакет данных с пролетающего по расписанию КА радиосвязи или ретрансляции. Сеанс связи (передачи на ПЛ) идёт буквально несколько секунд, после чего антенна тут же опускается обратно в ПЛ. Похожие выдвижные антенны используются для периодической коррекции иннерциальной системы навигации ПЛ по ГЛОНАСС.
А сверхдлинные радиоволны обычно используются для передачи команд на начало ядерного удара с кодами активации пусковых установок. Впрочем, для АПЛ коды активации вроде бы не передаются, а командир корабля и его старший помошник самостоятельно принимают решение о пуске ракет после получения разрешения по каналу СДВ.
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Корректор
2642
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№3
05.05.2017 18:54
Цитата, C162938X сообщ. №2
Поэтому связь с ПЛ на боевом дежурстве происходит только "в одну сторону".А нужно в две стороны, постоянно и с передачей серьезных объемов данных. Вот давайте подумаем как это решить технически. Ведь развитие связи не стоит на месте.
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джемк
115
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№4
05.05.2017 21:04
Для передачи нужна антенна, из теории минимальная длина для эффективной передачи должна быть одна четверть волны при вертикальном расположении плюс развитая система противовесов ,при длине волны в 10 км это довольно трудно учитывая . что антенна находится не вертикально поднятая аэростатами , а предположим трос под водой то эффект от такой передающей системы минимален, да и запеленговать такой излучатель на простую рамочною антенну не составит труда
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Leron
3046
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№5
05.05.2017 21:28
Цитата, Корректор сообщ. №3БПЛА в виде ретранслятора, допустим на удалении до 100-200км от ПЛ.
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Корректор
2642
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№6
05.05.2017 21:43
Цитата, Leron сообщ. №5Не вариант. Система будет изначально уязвимой. Нужно искать принципиально иное решение. Может стоит порыться в квантовой физике? Например фазовое смещение или запутанность.
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C162938X
180
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№7
06.05.2017 01:08
Цитата, Корректор сообщ. №3
А нужно в две стороны, постоянно и с передачей серьезных объемов данных. Вот давайте подумаем как это решить технически. Ведь развитие связи не стоит на месте.
Не нужно! Нет никакой необходимости! На АПЛ (РПКСН и МЦАПЛ) периодически сбрасывается только метеорология ("прогноз погоды и по штормам/циклонам") на неделю вперёд, разведка по диспозиции флотов и АПЛ противника, стратегический военно-политический "дайджест" для информирования командиров ПЛ, краткие поздравления и "положительная мотивация" членов экипажа ("командир БЧ-5, Иван Сидоров, родился сын, 05-01-2017 14:05, 5,2 кг, назвали Николаем, здоров, жена счастлива и здорова. Наши поздравления.")
Подвсплытие АПЛ на поверхность и выдвижение каких-то антенн - это уже серъёзнейший риск по вскрытию своего местоположения! АПЛ должна "шляться" тихо и осторожно на максимальных глубинах, а не "болтать ерундой" в эфире! Подвсплытие и выдвижение антенн над поверхностью происходит очень и очень редко! Только для приёма недельной сводки из штаба флота, прогноза погоды, коррекции своей иннерциальной системы навигации по ГЛОНАСС, и для приёма разведки флота. Ну, если в "пакет" ещё умещается поздравление о рождении сына, то почему бы и нет?... ;-)
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C162938X
180
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№8
06.05.2017 01:44
Цитата, Корректор сообщ. №6
Не вариант. Система будет изначально уязвимой. Нужно искать принципиально иное решение. Может стоит порыться в квантовой физике? Например фазовое смещение или запутанность.
Не надо порождать сущностей без острой на это необходимости! Современные АПЛ обладают достаточными средствами мониторинга окружающего пространства, экипажи - крайне умные и талантивые ребята, чтобы делать выводы из даже скудной окружающей информации под полкилометра над поверхностью океанов... Раз в неделю выдвигают антенны ночью на десять секунд, чтобы соориентироваться в геологическом, меторологическом, разведывательном и геополитическом пространстве - больше и не нужно! В штабе флотов пакет крайне и чётко шлифуют по контенту и "жирности". За десять секунд приходит "пачка" по ценности информации в гигабайты и месяцы форумов Фейсбука и ВПК-новости... ;-)))
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