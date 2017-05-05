"Калибры" наведет "Пятидесятник"



Радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник"

Источник: http://www.rimr.ru/ Радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник"Источник: http://www.rimr.ru/

Российский ВМФ получил радиопередающие устройства для связи с подводными лодками на боевом дежурстве

Российский Военно-морской флот получил уникальные системы связи диапазона сверхдлинных волн (СДВ). Радиопередающее устройство Р-643 "Пятидесятник" пересылает команды подводным лодкам, даже если те находятся на глубине в сотни метров. Сейчас для связи с субмаринами применяются станции с антенными полями площадью в несколько квадратных километров. "Пятидесятник" же помещается всего в двух обычных морских контейнерах. По мнению экспертов, Р-643 особенно пригодятся для управления крылатыми ракетами "Калибр".

В главном штабе ВМФ "Известиям" сообщили, что радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона Р-643 "Пятидесятник" проходит опытную эксплуатацию на Тихоокеанском флоте. Уже было сделано несколько замечаний. После устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи российского Военно-морского флота.

К сверхдлинным относятся радиоволны длиной более 10 км. СДВ делятся на четыре диапазона частот: очень низкие, инфранизкие, сверхнизкие и крайне низкие. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное — свободно проникают под толщу воды. Поэтому они особо эффективны для связи с подводными лодками.

"Пятидесятник" — это не радиостанция, а радиопередающее устройство. Оно только передает команды, при этом не получает ответ. Точные тактико-технические характеристики изделия пока неизвестны. Р-643 размещается в двух так называемых сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем — 77 кв. м. Их легко можно перевозить на грузовых трейлерах, кораблях и самолетах.

— Сейчас для связи с подлодками используются радиоволны сверхнизких частот, — рассказал "Известиям" военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин. — В Мурманской области находится станция "Зевс". Ее сердце — антенное поле площадью в несколько квадратных километров. Станция передает команды подводным лодкам на расстоянии в десятки тысяч километров. Но из-за физических особенностей "Зевс" посылает только простые сигналы. К примеру, приказ подводной лодке всплыть для связи со штабом. А вот СДВ-станции могут создавать радиолинии и передавать цифровую информацию. Подводные лодки смогут принимать такие данные с помощью специальных рамочных антенн, установленных на рубках. Справятся с такой задачей и буксируемые антенны. Они тянутся за подводной лодкой на специальных многометровых тросах.

Правда, по словам Александра Копейкина, по дальности связи контейнерные станции будут существенно проигрывать "Зевсу". Но за счет мобильности "Пятидесятники" легко перебросить в нужные районы и обеспечить связь с подводными лодками. А благодаря тому, что эти устройства могут передавать цифровые данные, они отлично подойдут для выдачи полетных заданий морским крылатым ракетам "Калибр".

— Потребность в таких станциях у российского ВМФ очень высока, — сказал "Известиям" научный редактор журнала "Экспорт вооружения" Михаил Барабанов. — Ведь до сих пор других эффективных способов связи с ПЛ в подводном положении не придумали. Сейчас в мире только идет разработка морских контейнерных СДВ-станций. И готовых серийных изделий пока нет.

Первые радиопередающие устройства диапазона сверхдлинных волн "Таран" были развернуты советским ВМФ в 1980-е в Крыму. Мощность станций была 25 кВт, а антеннами служили аэростаты, поднимавшиеся на высоту в несколько сотен метров.

Алексей Рамм