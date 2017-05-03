Показатели за конец 2016 года ВВС США
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Истребитель ВВС США F-22 на авиабазе Окинавы
Источник: AP Photo/ Greg Baker
В свежем номере журнала ВВС США "Air Force Magazine" вышла небольшая заметка по поводу состояния готовности основных типов самолетов, с небезынтересной табличкой.
Соответственно по графам - численность парка, стандарт готовности, показатели за конец 2016 года и средние за десять лет.
|Источник: Air Force Magazine
Довольно печальные показатели последнего времени в заметке объясняются сочетанием разных факторов, индивидуальных для каждого самолета - так например стратегические бомбардировщики проходят программу капитального ремонта с модернизацией, на F-22A меняют покрытие. Из более общих факторов отмечается старение парка и нехватку личного состава.
Следует отметить, что этот параметр "aircraft availability" несколько более жесткий так как определяет долю боеготовых самолетов относительно всего парка, а обычно обсуждаемые "mission capable" проценты касаются самолетов в боевых частях (причем зачастую конкретных, отдельно взятых), то есть самолеты вставшие допустим на годовой капремонт второй параметр не "портят". Это объясняет как возможное несовпадение цифр в этой таблице с другими данными, так и в целом довольно низкие стандарты.
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03.05.2017
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