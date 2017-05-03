Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
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Прототип российского беспилотника "Альтиус-М"
Источник: Facebook
Как пишут Piotr Butowski и Antony Angrand в статье «Le HALE Altair pour l’Arctique», опубликованной журналом «Air&Cosmos», казанское АО «НПО ОКБ имени М.П. Симонова» предложило гражданскую версию создаваемого им тяжелого дальнего беспилотного летательного аппарата «Альтаир», который предназначен для длительного патрулирования. Его основная задача в России заключается в мониторинге трубопроводов, в первую очередь, нефте- и газопроводов. Согласно имеющимся требованиям, каждый трубопровод должен осматриваться через каждые две-пять недель. В Арктике летательный аппарат должен решат задачи, связанные с метеорологической ситуацией, экологией, а также проводить мониторинг состояния озонового слоя Земли. На сегодняшний день они решаются при помощи двух спутников «Метеор-М», а также самолетами и вертолетами. По заявлению ОКБ имени Симонова, стоимость летного часа «Альтаира» в четыре раза меньше, чем у самолетов и вертолетов, применяемых в настоящее время.
Система должна состоять из двух БЛА массой по семь тонн, наземной станции управления, станции приема и передачи сигналов, а также наземной станции контроля взлета и посадки в автоматическом режиме. Прототип гражданской версии должен совершить первый полет в четвертом квартале 2018 года, а производство БЛА для российских и иностранных заказчиков – начиная с 2020 года. По заявлению ОКБ имени Симонова, основными рынками сбыта могут стать страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Гражданский вариант создан на базе военной модификации, которая производится в рамках программы «Альтиус-М». Портфель заказов на данный БЛА был сформирован Министерством обороны России в 2010 году. Тендер был объявлен 14 октября 2011 года, и победу в нем одержало ОАО "Опытно-конструкторское бюро "Сокол" из Казани (в 2014 году переименовано в АО «НПО ОКБ имени М.П. Симонова» - Михаил Симонов, долгое время возглавлявший ОКБ Сухого, возглавлял будущее ОКБ "Сокол", тогда еще именовавшееся ОКБ спортивной авиации, в 1959-1969 годы). Конкурентом выступило РСК «МиГ».
Техническое описание
БЛА «Альтаир» с крылом большого удлинения в значительной степени состоит из композитных материалов. БЛА оснащен V-образным вертикальным оперением и оснащен двумя дизельными двигателями A03/V12 мощностью 373 кВт (500 л.с.) разработки компании Red Aircraft, созданной в Германии российским эмигрантом Владимиром Райхлиным. Производство двигателей предусматривается в Казани. На данный момент ОКБ имени Симонова ведет строительство собственного завода по производству двигателей.
Демонстратор технологий для военной программы «Альтиус-М» совершил свой первый полет в Казани в середине июля 2016 года. Местные СМИ сообщили, что был совершен полноценный полет – с набором высоты и посадкой, но никакой иной источник этого не подтверждает. Как бы то ни было, это не был первый полет «Альтаира». 25 сентября 2014 года БЛА появился на взлетной полосе аэропорта Казани. Затем, в конце 2014 года или в начале 2015 года «Альтаир» делал попытки взлететь, но они окончились подломом стойки шасси. Затем «Альтаир» появился на серии фотографий, сделанных со спутника между 22 июня и 17 августа 2016 года. С учетом того, что между двумя попытками совершить первый полет прошло полтора года, весьма вероятно, что на БЛА были проведены масштабные работы, возможно связанные с доработками системы управления.
Согласно данным, озвученным ОКБ имени Симонова, «Альтаир» в гражданской версии должен иметь взлетный вес в семь тонн, а масса полезной нагрузки составит две тонны. Это отличающиеся от военного варианта характеристики, который должен иметь взлетную массу в пять тонн и полезную нагрузку в одну тонну. Возможно, гражданская модификация имеет увеличенную массу из-за более слабых требований к характеристикам. Кроме того, гражданские БЛА будут эксплуатироваться с аэродромов второго класса.
Бортовое оборудование
Разведывательное оборудование «Альтаира» состоит из оптических датчиков внизу носовой части, а также РЛС бокового обзора в задней части фюзеляжа. У гражданской версии будет стоять оптико-электронное оборудование с разрешением 0,1 метра на расстоянии в 35 км, и РЛС с разрешением 1 метр на расстоянии 125 км. Оборудование передачи данных позволит поддерживать скорость до 30 Мбит/с. Информация может быть передана непосредственно на наземную станцию, или же при помощи БЛА-ретранслятора (который позволят увеличить дальность передачи данных до 800 км) или же при помощи спутника. Проблема с гражданским вариантом заключается в отсутствии законодательства, регламентирующего эксплуатацию подобных беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.
Характеристики БЛА «Альтаир»
Размах крыла – 28,38 м
Длина – 12,41 м
Взлетная масса – 7000 кг
Полезная нагрузка – 2000 кг
Крейсерская скорость – 150-250 км/ч
Потолок – 12000 м
Продолжительность полета - до 48 часов
Дальность полета – 10000 км
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03.05.2017
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